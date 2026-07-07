Buscan a responsables de recientes homicidios en Bucaramanga: ya capturaron a un sicario

La tranquilidad de Bucaramanga y el área metropolitana se vio empañada durante el pasado fin de semana cuando en menos de 72 horas se registraron cinco ataques sicariales en distintos sectores de la ciudad, dejando a cuatro personas muertas y una herida.

En las últimas horas el teniente coronel Óscar Galeano, comandante del Distrito Girón de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que fue capturado el responsable del ataque armado ocurrido en el barrio Nuevo Girón, el cual cobró la vida una persona.

La Policía capturó al presunto asesino de un hombre en condición de calle en el barrio Nuevo Girón del municipio de Girón, Santander. De acuerdo con las primeras versiones, el crimen ocurrió en medio de una riña por el reclamo de una deuda #MañanasBlu pic.twitter.com/WLxorrSCAp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 7, 2026

“En la reacción policía se logra captura de una persona, de 23 años, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘Pablito’, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio”, expresó el oficial.



Los hechos violentos ocurrieron en diferentes puntos del área metropolitana: el sector de La Cumbre, en Floridablanca; Quebradaseca y Provenza en Bucaramanga; Nuevo Girón; y el sector de Chimitá. La seguidilla de homicidios ha generado preocupación entre las autoridades, los gremios económicos y expertos en seguridad por el recrudecimiento de la violencia.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Héctor García, informó en su momento que las investigaciones avanzan para esclarecer los crímenes e identificar a los responsables. Las principales hipótesis apuntan a ajustes de cuentas y a una confrontación entre organizaciones dedicadas al microtráfico.

Cabe recordar que el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció que la ciudad se sumará al bloque de defensa y seguridad ciudadana propuesto por el presidente electo Abelardo De La Espriella, como parte de las medidas para enfrentar el incremento de la criminalidad y contener el avance de las bandas dedicadas al tráfico de drogas en la región.

Publicidad

Por ahora las autoridades avanzan en la recopilación de material probatorio, registros de cámaras de seguridad y testimonios que permitan esclarecer los otros casos.