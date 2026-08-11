Antioquia reporta 850 viviendas, 200 colegios y 20 hospitales afectados tras el fuerte terremoto

El departamento de Antioquia se levantó gravemente afectado tras el terremoto: cerca de 850 viviendas, 200 instituciones educativas y 20 hospitales resultaron afectados. Solo en Medellín cerca de 1.000 niños se vieron afectados por daños en colegios

Aunque fue uno de los departamentos en donde menos se vieron las consecuencias, Antioquia ha reportado algunas situaciones más que preocupantes para las autoridades que contabilizan una persona muerta en Támesis y 12 heridos tras el terremoto con epicentro en Chocó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó el último balance de las cifras que dejó la emergencia en el departamento, señalando que los datos pueden seguir creciendo con el paso de las horas: "Se registran 2 lesionados, una menor de 17 años del municipio de La Ceja, un mayor del municipio de Salgar, y aquí lo más importante es, pues, disponernos a seguir monitoreando esto, a obedecer solo las recomendaciones de las autoridades de los canales oficiales, no cadenas de WhatsApp", dijo.

A la espera de que se entreguen nuevos datos sobre las afectaciones en la región, hay que referirse a lo ocurrido en Medellín en donde afortunadamente no hubo víctimas mortales pero sí daños considerables.



Sin embargo, lo más llamativo tiene que ver con que en horas de la noche llegaron al Oriente antioqueño, 18 personas que estaban hospitalizadas en Chocó antes del terremoto y que fueron remitidas al departamento para descongestionar la atención en salud para los afectados por la emergencia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las puertas de la ciudad están abiertas para atender a lesionados por el terremoto y que por ahora los remitidos irán a diferentes centros médicos de la ciudad: "Estamos preparando la red para recibir personas heridas que vengan de chocó. Es que inicialmente van a llegar 18 personas que están hoy en clínicas y hospitales de Kiplom con el propósito de de saturar urgencias y hospitalización para que puedan atender heridos", indicó el mandatario local.

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Por su parte, Andrés Julián Rendón indicó que fue un compromiso con el Gobierno nacional poder atender a los afectados y por ello la activación de la alerta roja hospitalaria en la región: "La secretaría de salud e inclusión social del departamento de Antioquia activó la alerta roja, lo que obliga a la red pública y privada hospitalaria a actuar en consonancia con la emergencia. Luego, cuando nos conectamos a la sala de crisis con el presidente, el vice quedamos nosotros encargados de ayudar. La situación de el departamento hermano de Chocó", dijo.

No obstante, hay que ver de cerca las consecuencias en la capital de Antioquia y una de ellas es en la línea H (La Sierra) del Metrocable, que se encuentra inhabilitada tras observar algunos daños producto del terremoto en una de las estaciones.

El mandatario señaló que no se conoce cuánto durarán los arreglos, pero que se tomarán el tiempo necesario para poder reparar la avería y no poner en riesgo a las personas: "Especialmente una de las estaciones de la línea h, la que conduce a La Sierra. No se puede habilitar esta estación hasta nueva orden, hasta que terminemos la supervisión y tengamos la absoluta certeza de que quienes van a ir en el sistema estén absolutamente seguro en", añadió Gutiérrez.

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Y allí no pararon los inconvenientes, ya que Gutiérrez señaló que en dos instituciones educativas de Medellín hubo fallos estructurales que provocaron la orden de evacuación, dejando afectados a cerca de 1.000 menores de edad de la ciudad: "Se ha ordenado una evacuación temporal de una de nuestras instituciones educativas, que es la institución educativa La Libertad, donde son 800 estudiantes, que se está viendo cómo lograr una normalidad académica para ello en los próximos días. 1 de los bloques llama la casita vieja dentro de la institución educativa Gonzalo Restrepo, donde verían afectados otros 100 estudiantes, también se evacua esa de forma definitiva", concluyó el alcalde.

Hay que mencionar que en Medellín están habilitados puntos de recolección para alimentos y elementos de aseo, a la vez que envió varias personas capacitadas para ayudar en Quibdó, equipos que tendrá autonomía de una semana y que llevan un camión lleno de elementos especializados para labores en terreno.