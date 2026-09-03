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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Temblor sacudió al Chocó en la tarde de este jueves

Temblor sacudió al Chocó en la tarde de este jueves

Personas han manifestado que lo sintieron en Buenaventura, Quindío y hasta en la capital de Antioquia, pero de manera muy leve.

Temblor 3 de septiembre.
Temblor 3 de septiembre.
X: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Un sismo de magnitud 3.7 se registró en la tarde de este jueves, 3 de septiembre, en el departamento del Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 6:32 de la tarde y tuvo su epicentro en Istmina, Chocó. De acuerdo con el SGC, el temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

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Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños materiales tras el sismo. Las autoridades locales se encuentran monitoreando la situación.

temblor en la tarde del 3 de septiembre.jpeg
SGC

El SGC recomienda a la población mantener la calma y estar alerta ante posibles réplicas. Asimismo, se recuerda que es importante contar con un plan de emergencia y un kit de primeros auxilios.

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