Temblor sacudió al Chocó en la tarde de este jueves

Un sismo de magnitud 3.7 se registró en la tarde de este jueves, 3 de septiembre, en el departamento del Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:32 de la tarde y tuvo su epicentro en Istmina, Chocó. De acuerdo con el SGC, el temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños materiales tras el sismo. Las autoridades locales se encuentran monitoreando la situación.

SGC

El SGC recomienda a la población mantener la calma y estar alerta ante posibles réplicas. Asimismo, se recuerda que es importante contar con un plan de emergencia y un kit de primeros auxilios.