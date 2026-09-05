Investigan triple homicidio dentro de una vivienda del barrio Villa Sol, en Obando, Valle

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de tres personas en el barrio Villa Sol, de Obando, Valle del Cauca, donde un ataque armado dentro de una vivienda terminó con la vida de dos hombres y una mujer.

Los fallecidos tenían 31, 29 y 32 años. Según las primeras indagaciones, los tres fueron atacados con arma de fuego mientras se encontraban en el inmueble.

Durante la inspección realizada en el lugar, los investigadores recopilaron varias vainillas, dos teléfonos celulares y una pistola, elementos que serán sometidos a estudios técnicos y balísticos con el propósito de establecer cómo se produjo el ataque y encontrar pistas que permitan identificar a los responsables.

Arma de fuego Suministrada

“Es importante señalar que dos de las personas fallecidas registraban antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas, mientras que la tercera víctima no registra anotaciones”, detalló el teniente coronel Óscar Javier Hernández, comandante de Distrito Especial de Policía de Cartago.



Por ahora, la investigación se concentra en establecer el móvil del crimen. Entre las hipótesis consideradas por las autoridades aparece una posible disputa entre estructuras delincuenciales que tienen presencia en Obando y otros municipios de la región.