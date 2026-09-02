Minvivienda pide aumento de $4 billones en el presupuesto para reconstrucción tras terremoto

Durante el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció que le solicitará al ministro de Hacienda una adición presupuestal de $4 billones para avanzar en el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El jefe de la cartera de Vivienda aseguró que la petición surge al considerar que los recursos contemplados actualmente en el presupuesto del próximo año no serían suficientes para atender la magnitud de los daños provocados por la emergencia.

“Nosotros le pedimos al ministro de hacienda 4 billones adicionales para hablar de un proceso de reconstrucción. El mecanismo que nos ha entregado, vamos a hacer unas unas solicitudes en estos próximos 15 días que tenemos para hacer esa solicitud formal, pero este ministerio necesita no solamente el acompañamiento de los privados, necesita el acompañamiento de la comisión dentro del análisis del presupuesto de lo que va a ser el proceso de reconstrucción del país, de la inversión que vamos a hacer en materia de vivienda, en materia de desarrollo”, señaló el ministro, Jaime Beltrán.

¿Cómo movilizarse en moto por zonas afectadas por un terremoto? Foto: AFP

Asimismo, aseguró que el Gobierno Nacional contempla un plan de atención que estará dividido en tres fases. La primera, estará concentrada en la atención inicial de los damnificados y la evaluación de los daños y que además será llevada a cabo por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.



Además, la segunda fase, que según el ministro ya comenzó busca avanzar en la recuperación y en la entrega de soluciones reales para las comunidades afectadas.

La tercera etapa estará enfocada específicamente en la reconstrucción de las viviendas y tendrá una duración estimada de dos años.

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“La realidad que está viviendo hoy el país requiere no solamente una atención rápida, sino una atención con rigurosidad, con la información, pero con la articulación de la empresa privada, del sector público, pero también de los entes territoriales que nos hacen”, agregó.

Si usted es inquilino no debe responder por los daños del inmueble.

Asimismo, el ministro señaló que el Gobierno trabaja en un plan para ayudar a las familias de los estratos 4, 5 y 6, quienes también perdieron sus viviendas, pero que hasta el momento no cuentan con ningún subsidio o beneficio habitacional.

“Los 4 billones es de la solicitud que le hemos hecho al ministro de hacienda, y esperamos que en las discusiones y en las en las medidas que se van a tomar, el Ministerio de Vivienda pueda tener las herramientas para reconstruir. Esto va a permitir la reactivación del sector construcción en muchas de las zonas, pero también las garantías de que las familias van a estar acompañadas con una opción de volver a tener una vivienda y con soluciones a corto plazo en seis meses y a largo plazo en dos años”, concluyó.