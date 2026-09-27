En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Robo en Bella Suiza, Usaquén
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobierno avanza en Plan Marshall para el Chocó con inversión de $1 billón en conectividad

Gobierno avanza en Plan Marshall para el Chocó con inversión de $1 billón en conectividad

El plan contempla que estas inversiones no solo permitan reconstruir las zonas afectadas por el sismo, sino que también mejoren la conectividad, el transporte y las oportunidades económicas del Chocó..

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

El Ministerio de Transporte informó que avanza la estructuración del componente de conectividad del Plan Marshall para el Chocó, con una inversión prevista de $1 billón: $500.000 millones mediante Obras por Impuestos y otros $500.000 millones aportados por empresarios.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“El presidente nos ha pedido convertir esta emergencia en una oportunidad para transformar al Chocó”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Últimas noticias

Andi reunión gobernadora del Valle
Pacífico

Empresarios de la Andi apoyarán la reconstrucción de Buenaventura y otras zonas afectadas del Valle

Asesinan a teniente de la policia en Cauca (1).png
Pacífico

Autoridades investigan homicidio de teniente de la Policía en zona rural de Bolívar, Cauca

En la estructuración participan la ministra de Transporte; la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; el gerente de reconstrucción del departamento, José Leonidas Tobón Torreglosa; y la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Tatyana Orozco de la Cruz, quienes, junto con sus equipos técnicos, definieron una hoja de ruta para contratar los estudios y diseños necesarios y acelerar las obras.

En el corredor Quibdó–Ánimas–Nóvita se acelerarán los trabajos y se buscarán recursos privados para una solución definitiva en los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita, afectados por el sismo.

Según el Ministerio, la vía hacia Darién y Urabá ya cuenta con estudios y diseños y se proyecta como la primera intervención mediante Obras por Impuestos. Con esta obra se busca mejorar la conexión del Chocó con el Urabá antioqueño y facilitar la salida de productos como plátano y banano.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por su parte, Invías también acelerará la terminación de seis kilómetros de este corredor y la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó.

Publicidad

Para el tramo San José del Palmar–El Cairo también se impulsarán los estudios y diseños, debido a las difíciles condiciones de tránsito que presenta esta conexión con el norte del Valle del Cauca. Asimismo, se realizarán para Istmina–Puerto Meluk, una vía considerada fundamental para mejorar la salida del Chocó hacia el mar.

En Bahía Solano, la Gobernación ya terminó las obras del lado tierra del aeropuerto José Celestino Mutis. Ahora, el Gobierno nacional busca acelerar las obras del lado aire, a cargo de la Aerocivil, para fortalecer la conexión turística del departamento.

Relacionados

Chocó

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad