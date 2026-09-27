Gobierno avanza en Plan Marshall para el Chocó con inversión de $1 billón en conectividad

El Ministerio de Transporte informó que avanza la estructuración del componente de conectividad del Plan Marshall para el Chocó, con una inversión prevista de $1 billón: $500.000 millones mediante Obras por Impuestos y otros $500.000 millones aportados por empresarios.

“El presidente nos ha pedido convertir esta emergencia en una oportunidad para transformar al Chocó”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

En la estructuración participan la ministra de Transporte; la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; el gerente de reconstrucción del departamento, José Leonidas Tobón Torreglosa; y la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Tatyana Orozco de la Cruz, quienes, junto con sus equipos técnicos, definieron una hoja de ruta para contratar los estudios y diseños necesarios y acelerar las obras.

En el corredor Quibdó–Ánimas–Nóvita se acelerarán los trabajos y se buscarán recursos privados para una solución definitiva en los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita, afectados por el sismo.



Según el Ministerio, la vía hacia Darién y Urabá ya cuenta con estudios y diseños y se proyecta como la primera intervención mediante Obras por Impuestos. Con esta obra se busca mejorar la conexión del Chocó con el Urabá antioqueño y facilitar la salida de productos como plátano y banano.

Por su parte, Invías también acelerará la terminación de seis kilómetros de este corredor y la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó.

Publicidad

Para el tramo San José del Palmar–El Cairo también se impulsarán los estudios y diseños, debido a las difíciles condiciones de tránsito que presenta esta conexión con el norte del Valle del Cauca. Asimismo, se realizarán para Istmina–Puerto Meluk, una vía considerada fundamental para mejorar la salida del Chocó hacia el mar.

En Bahía Solano, la Gobernación ya terminó las obras del lado tierra del aeropuerto José Celestino Mutis. Ahora, el Gobierno nacional busca acelerar las obras del lado aire, a cargo de la Aerocivil, para fortalecer la conexión turística del departamento.

