Robo de celular permitió descubrir presunto caso de abuso sexual de una niña de 9 años en Cali

La Policía capturó en Cali a una mujer señalada de abusar sexualmente de su hija de 9 años y de utilizarla para producir material de contenido sexual que, posteriormente, compartía a través de plataformas digitales. La menor fue rescatada y quedó bajo protección del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

El caso salió a la luz, luego de que a la mujer le robaran el celular. El responsable del hurto logró desbloquear el equipo y encontró los videos, por lo que comenzó a extorsionarla y le exigió dinero a cambio de no publicar el material.

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Ante la negativa de la mujer, el hombre decidió entregar la información a las autoridades, que iniciaron las investigaciones y, posteriormente, lograron ubicarla y capturarla.

"Lo más importante es que la niña fue rescatada y se encuentra bajo cuidado de bienestar familiar para la restitución de sus derechos. En Cali no hay tregua contra quienes vulneran nuestra niñez", dijo la Mayor Silvia Rodríguez, Jefe de Infancia y Adolescencia Policía Metropolitana de Cali.



La captura se realizó el pasado 22 de septiembre durante un operativo de registro y allanamiento, luego de que las autoridades recopilaran pruebas que indicarían que los hechos se venían presentando desde años atrás.

Según la investigación, la mujer habría obligado a la niña a realizar actos de índole sexual y grababa el material con su teléfono celular.

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"En un trabajo articulado entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, se capturó a una mujer que instrumentalizaba sexualmente a su propia hija de nueve años. La investigación permitió establecer que esta persona venía usando y exponiendo a la menor en plataformas digitales desde el año 2025.", manifestó Rodríguez.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo, ambos agravados. Un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario.