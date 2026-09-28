Tras recuperación de soldado en Cauca, Defensoría pide respeto y rechaza exhibir uerpos

En la tarde de este lunes, tanto el Comité de la Cruz Roja Internacional como las Fuerzas Militares, confirmaron la recuperación del cuerpo del soldado José Torres Herrera, asesinado el pasado fin de semana en medio de combates entre el Ejército y las disidencias en zona rural de El Tambo, Cauca.

En ese momento, la Fuerza Pública denunció que, tras haber muerto por un ataque de drones, el cuerpo del militar fue extraído por los ilegales, atacando a las tropas desde las viviendas de la zona.

Ante esto, fue necesario activar una comisión humanitaria para el rescate del cuerpo y la entrega a las autoridades y a su familia.

Es en este contexto, que la Defensoría emite su pronunciamiento reiterando la importancia de mantener la dignidad de quienes fallecen en el marco del conflicto, sin importar el bando al que pertenezcan.



“La recuperación y entrega del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera nos recuerda una regla elemental del Derecho Internacional Humanitario: quienes mueren en medio de las hostilidades deben ser respetados y tratados con dignidad, sin distinción alguna y con independencia de la parte a la que pertenezcan”, indicaron.

Captura de pantalla de video

Y es que en varias ocasiones, la defensora Iris Marín ha manifestado su desacuerdo con que el presidente Abelardo De La Espriella, por ejemplo, publique videos en los que se le ve caminando entre los cuerpos de abatidos en el desarrollo de operaciones militares o policiales.

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“Por eso, el respeto de los cuerpos de las personas fallecidas no es un acto de generosidad ni un mérito que pueda exhibirse frente al adversario. Es una obligación humanitaria”, señalaron a través de un comunicado.

En este caso, la Defensoría fue clara en que no es posible admitir este tipo de comportamientos como exhibir o retener los cuerpos de quienes fallecen en las confrontaciones.

“Tampoco es admisible instrumentalizar su entrega para alimentar la propaganda de la guerra, atribuirse superioridad bélica, moral o profundizar discursos que deshumanizan a quienes participan en las hostilidades. Los integrantes de la Fuerza Pública también son titulares de derechos y protecciones. Su dignidad no desaparece por portar un uniforme y, cuando mueren, sus cuerpos deben ser respetados y facilitada su recuperación y entrega a sus familias”, agregaron.

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Finalmente, la Defensoría destacó las tares de la Cruz Roja y otras organizaciones que adelantaron las tareas para que la familia del soldado Torres pudiera recibirlo y despedirlo dignamente.