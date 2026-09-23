Civiles resultaron heridos en medio de combates entre Ejército y disidencias en El Tambo, Cauca

Es tensa la situación de orden público en el municipio de El Tambo, Cauca, tras los fuertes combates que las tropas de la Tercera División del Ejército sostuvo contra integrantes del frente 'Carlos Patiño', disidencia al mando de alias 'Iván Mordisco' que tiene una fuerte presencia en la zona montañosa de este municipio.

Por más de seis horas aproximadamente, la comunidad permaneció confinada en sus viviendas, negocios, incluso, en el colegio a la espera del retorno de la normalidad, con el temor de quedar en medio de las ráfagas de fusil.

"Teníamos bastante preocupación por los estudiantes que estaban en ese momento en el colegio, finalmente pudieron regresar a las casas alrededor de las 5:00 de la tarde. Es un colegio que tiene alrededor de entre 150 y 200 estudiantes. Persiste todavía el temor, digamos, frente a que pueda nuevamente reanudarse estos combates y pues se nos informó que está la gente movilizándose, probablemente van a hacer una reunión para evaluar la situación", indicó el personero de El Tambo, Luis Vergara.

Si bien los enfrentamientos cesaron, el temor a que nuevamente se activen ha paralizado a la comunidad en general, incluso, se teme un posible desplazamiento de familias entre diferentes poblaciones de la zona rural, saliendo de la vereda Pueblo Nuevo Ciprés buscando sitios seguros.



"También se nos ha informado por parte de personas que hacen presencia en la zona, que hay civiles heridos y hay uno fallecido, pero hasta el momento no han llegado a ese hospital de El Tambo, es una información pues que estamos corroborando. Hay una posibilidad que hayan ido al municipio del Patía o simplemente que aún no han dejado salir a estas personas de la zona", aseguró el personero.