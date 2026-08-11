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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Rescatan con vida a mujer en edificio colapsado en Cali por terremoto

Rescatan con vida a mujer en edificio colapsado en Cali por terremoto

Las autoridades calculan que en este edificio de apartamentos todavía hay cerca de 20 personas atrapadas.

Rescate en Cali.jpg
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Una mujer fue rescatada con vida de entre los escombros de la Torre Limonar, en el sur de Cali, una de las edificaciones afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. El rescate se produjo durante la noche de este martes, 11 de agosto, en medio de una intensa operación de búsqueda adelantada por organismos de socorro.

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De acuerdo con el reporte del periodista Alejandro Muñoz en Recap Blu, con este rescate ya serían ocho las personas que han logrado salir con vida de este punto. La mujer fue retirada de la estructura y trasladada en una ambulancia hasta un centro asistencial, donde comenzó a recibir las primeras valoraciones médicas. Hasta el momento del informe, las autoridades no habían confirmado su identidad.

Los rescatistas escucharon señales de vida

Uno de los rescatistas que participó directamente en la operación explicó en Recap Blu que el hallazgo se produjo durante una jornada de búsqueda en un espacio particularmente complejo, debido a la gran cantidad de escombros y vigas que quedaron tras el colapso.

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"Encontrábamos mucho lo que era pertenencias personales, carteras, cartucheras. Y de un momento a otro pedimos y solicitamos el silencio total para poder, por medio de un citófono y un megáfono, gritar los tres nombres anteriormente mencionados (Xiomara, Valentina y Mérida)", relató el rescatista.

Fue entonces cuando los organismos de emergencia detectaron una señal que permitió concentrar los esfuerzos en un punto específico.

"Ahí fue donde escuchamos señal de vida, palpaban la pared. Por lo tanto, se procedió inmediatamente a la búsqueda", explicó.

Rescate en el Limonar Cali.jpg
Foto: captura de video

Después de varios minutos de trabajo, los rescatistas encontraron parte del cuerpo de la mujer.

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"Pudimos encontrar la señal de vida, parte del cuerpo de un brazo que se sobresalía", contó el integrante del equipo de rescate, quien aseguró que la mujer se encontraba en muy graves condiciones, pero consciente al momento de ser extraída.

Sigue la búsqueda de personas bajo los escombros

Antes del rescate, los equipos habían intentado establecer contacto con tres mujeres identificadas preliminarmente como Xiomara, Valentina y Mérida, quienes aparentemente estaban emitiendo sonidos desde el interior de la estructura. Sin embargo, el momento de la publicación de este artículo no se habían rescatado.

Las labores de rescate continúan con la participación de Bomberos y equipos de rescate de la Cruz Roja, que trabajan entre espacios reducidos y una gran cantidad de material de construcción. El panorama, según los organismos que permanecen en la zona, sigue siendo complejo.

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