Se casó conmigo, no con la gente de redes: Elianis Garrido tras criticas por no mostrar a su esposo

Un pare le puso la bailarina y actriz Elianis Garrido a quienes la han venido criticando constantemente por no publicar fotos con su esposo ni etiquetar a Álvaro Navarro. Los comentarios se han incrementado vía redes sociales, por lo que prefirió hablar una única vez del tema a través de historias en Instagram.

"Él se casó conmigo, no con la gente de mis redes"

Elianis contó que le han preguntando, de mala manera, sobre la razón por la que no muestra a su pareja sentimental. Incluso, muchos han pensado que se separó.

"Me preguntan de mala manera que porque no etiqueto a mi esposo, que porque no lo subo en fotos todo el tiempo o videos, que si me separe muy rápido. ¿Quién entiende a la gente? cuando una pareja se muestra mucho critican porque se muestra mucho y cuando no hacen de su relación un show mediático, entonces viven sacando conclusiones sumamente descabelladas", escribió Garrido.

Por otro lado, fue enfática en decir que su esposo se casó con ella y no con las personas que ven sus redes sociales.

"Mi respuesta es: él se caso conmigo, no con la gente de mis redes. Me eligió a mi , a quien soy fuera de esta pantalla. Mi esposo no necesita las redes sociales para vivir. Está el 90% del tiempo a mi lado, no es influenciador y no lo será. No crea contenido", escribió la también modelo.

"Si usted me sigue es porque le gusta mi contenido"

Garrido invitó a sus seguidores a que la sigan por su contenido, y no para saber sobre su vida privada.

"Si le gusta mi esposo sígalo a el. Seguiré subiendo lo mío y cuando sienta que deseo compartir algo de nosotros lo haré sin etiquetarlo, únicamente porque el no quiere. Ya hay suficientes parejas mediáticas monetizando sus relaciones de mentiras por llenar el ego de los demás. Juran amor eterno para que les den likes en las fotos y en la vida real viven un infierno de mentiras y tristezas. Por último, quiero decir que discreto no es secreto y privado no es oculto", enfatizó Garrido.

Vea la publicación completa aquí: