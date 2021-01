“Perfecta al natural”, le dicen a Elianis Garrido tras posar sin maquillaje en la playa

La bailarina y presentadora Elianis Garrido volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce muy natural.

En la fotografía se ve a la presentadora acostada boca abajo y mirando hacia el horizonte, pero lo que cautivó a sus fanáticos fue que posó sin una gota de maquillaje en su rostro.

"Na más porque me gustó, literal no me di cuenta , quién sabe en qué estaba pensando", escribió Elianis en el mensaje que acompañó la foto.

Además, la presentadora afirmó que la criticaron porque aún no se había arreglado las cejas, pero varios de sus seguidores señalaron que no necesita nada más, pues siempre luce hermosa.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos halagaron su belleza.

A continuación mire la fotografía de Elianis Garrido: