Una broma que casi termina en tragedia: joven quedó suspendida a 20 metros sobre una pista de esquí

Una broma que salió mal. Roula, una esquiadora de 21 años, bromeaba con su gemela Raizel en un telesilla en la estación de Big Bear Lake, California, cuando quiso asustar a su hermana con lo que creeía era una pequeña broma. Pero la joven resultó colgada a 20 metros de altura sobre la pista.

Las hermanas se llevaron el susto de su vida, el hecho quedó registrado en video por un desconocido en el lugar. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz.

Los deportes de invierno son muy populares en países como Suiza, Austria y Estados Unidos, entre otros. Subir a un telesilla (un sistema de transporte aéreo por cable, típico de las estaciones de esquí y zonas de montaña) en medio de una colina nevada suele ser parte de la magia de cualquier jornada de esquí.

Pues el ascenso es lento, el aire es frío y limpio, y desde lo alto se observa un paisaje blanco. Para muchos, mientras se llega a la cima, es un momento de risas, fotografías y bromas mientras los esquís cuelgan y la pista se aleja bajo los pies.



Sin embargo, esa misma altura que ofrece una vista privilegiada también se trata de un transporte elevado, donde cualquier movimiento imprudente puede convertirse en un riesgo.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en la estación de Big Bear Lake, en California (Estados Unidos) cuando una broma entre hermanas estuvo a punto de terminar en tragedia.



Una broma que terminó en susto

Roula, una esquiadora de 21 años de edad, compartía el telesilla con su hermana gemela, Raizel y una amiga. En medio del trayecto, y en tono de juego, decidió asustar a su hermana simulando que se deslizaba del asiento. La intención era provocar una reacción divertida. Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba.

La joven no logró controlar el movimiento y terminó suspendida a unos 20 metros de altura sobre la pista. Durante algunos minutos, quedó colgada en el aire, mientras llegaba a la cima donde descendería.

El hecho generó momentos de angustia entre las personas que estaban en el lugar y más aún a las acompañantes de la víctima. El momento quedó registrado en video, las imágenes muestran la tensión del instante y el evidente susto de las jóvenes, quienes pasaron de la risa al miedo en cuestión de segundos.

Altura y riesgo en centros de esquí

Los telesillas están diseñados bajo estrictas normas de seguridad y forman parte esencial de la infraestructura de los centros de esquí. No obstante, su uso implica seguir recomendaciones básicas, como permanecer sentado correctamente y evitar movimientos bruscos.

Especialistas en seguridad de montaña insisten en que, aunque el entorno pueda parecer relajado y festivo, la altura representa un factor de riesgo real. Una caída desde varios metros puede tener consecuencias graves, incluso cuando el sistema funcione adecuadamente.

En este caso, el incidente no pasó a mayores. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz y no se reportaron lesiones graves. Sin embargo, el episodio sirve como recordatorio de que incluso en contextos recreativos es necesario mantener la prudencia.