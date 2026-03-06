Mujer que sobrevivió a ataque de su expareja con martillo muestra su rostro tras recuperación

En una entrevista con Noticias Caracol, Karina Rincón decidió mostrar su rostro por primera vez tras haber sobrevivido a un brutal intento de feminicidio. A seis meses del ataque perpetrado por su expareja, quien la agredió repetidamente con un martillo, la mujer quiere que su historia no solo sea un testimonio de supervivencia, sino un llamado a la conmemoración de todas aquellas mujeres cuyas voces han sido apagadas por la violencia.

La recuperación física de Karina ha sido un proceso arduo que ha requerido intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Durante el ataque, la víctima recibió aproximadamente 24 martillazos: cuatro en el rostro y 20 en el cráneo, lo que provocó la perforación del hueso y necesitó una reconstrucción con titanio. Inicialmente, fue sometida a una cirugía de 13 horas en el Hospital de Kennedy, y aunque ha logrado avances significativos, todavía enfrenta un largo camino que incluye nuevas operaciones reconstructivas en su nariz, frente, boca y cuero cabelludo durante el próximo año.

Su hija estaba en la casa durante el ataque

En el ámbito familiar, el mayor desafío ha sido manejar la situación con su hija de cinco años, quien ha sido su principal motor de fortaleza. Con el acompañamiento de una psicóloga pediátrica, Karina le explicó a la menor que su padre está en la cárcel porque "hizo algo malo", tratando de proteger la salud emocional de la niña, quien también es víctima indirecta de esta tragedia.

Respecto al proceso judicial, la sobreviviente relató lo difícil que fue enfrentar a su agresor en las audiencias, sintiendo un profundo miedo y vulnerabilidad al verlo. Rincón manifestó que no percibe arrepentimiento en el hombre, sino una transformación negativa en su aspecto que le genera rechazo; por ello, su determinación es absoluta: no desea volver a estar cerca de él nunca más, priorizando su seguridad y la de su hija.



Finalmente, como muestra de su resiliencia, ha creado la Fundación Karina Durán para apoyar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar e intentos de feminicidio. Con esta iniciativa, busca transformar su dolor en una herramienta de ayuda directa para que más mujeres logren sobrevivir y reconstruir sus vidas.