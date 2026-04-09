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Blu Radio  / Nación  / Detalles de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica

Detalles de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica

En una decisión de 6 a 2, la Sala Plena de la Corte tumbó la suspendida emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para el magistrado Carlos Camargo, el decreto vulneró los principios democráticos y de separación de poderes.

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