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Blu Radio  / Economía  / José Reyes, expresidente de Corte Constitucional, pide tumbar emergencia económica del Gobierno

José Reyes, expresidente de Corte Constitucional, pide tumbar emergencia económica del Gobierno

En los argumentos presentados ante la Corte, el exmagistrado José Fernando Reyes advierte que no toda situación extraordinaria debe resolverse mediante estados de excepción.

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