Se aplazó discusión en la Corte sobre la emergencia económica del Gobierno Petro

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió aplazar la discusión sobre la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, decretada en diciembre del año pasado y que actualmente está suspendida provisionalmente.

Aunque en el punto tres del orden del día de mañana jueves estaba contemplado discutir el tema, fuentes al interior del alto tribunal confirmaron que los magistrados van a deliberar solo hasta después de Semana Santa. Además, este medio pudo confirmar que el magistrado Carlos Camargo ya envió a sus siete colegas la ponencia para decidir de fondo sobre la emergencia económica.

Esa emergencia económica fue muy polémica por los decretos tributarios, como, por ejemplo, el IVA del 19 % a los licores y el impuesto al patrimonio, y será discutida solo hasta después de Semana Santa.

La Corte Constitucional tiene la lupa también sobre la otra emergencia económica del Gobierno, decretada tras la ola invernal que afectó a varios departamentos del país y que está en el despacho del magistrado Miguel Efraín Polo.



La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

La suspensión provisional de un estado de excepción con el que la Corte sentó jurisprudencia

El alto tribunal publicó el auto con el que suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, la primera emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Allí, la Corte Constitucional no solamente defendió su postura y ratificó que sí tiene potestad para imponer una medida cautelar sobre un estado de excepción con el fin de evitar daños irreversibles. Además, la Corte calificó como una “afrenta” la declaratoria de la emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.