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Blu Radio  / Nación  / Se aplazó discusión en la Corte sobre la emergencia económica del Gobierno Petro

Se aplazó discusión en la Corte sobre la emergencia económica del Gobierno Petro

La Corte Constitucional votará la suspendida emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro la primera semana de abril, es decir, hasta después de semana santa.

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