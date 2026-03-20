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Blu Radio  / Nación  / La pelea que sigue dando el Gobierno sobre la suspensión de la emergencia económica
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La pelea que sigue dando el Gobierno sobre la suspensión de la emergencia económica

La Secretaría Jurídica de la Presidencia radicó ante la Corte Constitucional un escrito donde pide anular el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1390 de 2025.

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