La pelea que sigue dando el Gobierno sobre la suspensión de la emergencia económica

En un escrito de más de 30 páginas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Augusto Ocampo, quien es el secretario jurídico de la presidencia, le pidió a la Corte Constitucional anular el auto que fue publicado hace tan solo unos días sobre la suspensión provisional de la emergencia económica decretada en diciembre del año pasado y sobre la cual la Corte aplicó la figura de la medida cautelar para “evitar daños irreparables”.

Blu Radio conoció en primicia el escrito con los argumentos de la presidencia, con el que busca anular el auto en donde, además, la Corte Constitucional expone punto por punto por qué sí podía suspender provisionalmente el decreto hasta que se tome una decisión de fondo.

“Bajo este entendido, la creación de jurisprudencia de potestades cautelares en el marco del control automático de constitucionalidad no puede entenderse como un desarrollo interpretativo de competencias existentes, sino como la incorporación de una facultad no prevista en el ordenamiento”, se lee en el documento de la presidencia.

Además, señala el documento que las reglas sobre estados de excepción solo pueden ser modificadas por el Congreso de la República mediante ley estatutaria, por lo que el tribunal no podría crear nuevos mecanismos de control por vía jurisprudencial.



Mientras el gobierno nacional sigue dando la pelea allí en el alto tribunal por la suspensión provisional del decreto 1390 de 2025, en otro despacho reposa la nueva emergencia económica decretada por la ola invernal que azotó a más de 8 departamentos en el país.

Sobre la decretada en diciembre, se espera que los magistrados se reúnan la próxima semana para debatir la ponencia que ya radicó el magistrado Carlos Camargo sobre la constitucionalidad del decreto.