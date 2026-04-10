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Blu Radio  / Economía  / Los siete hechos que desvirtúa la Corte para tumbar la emergencia económica del Gobierno

Los siete hechos que desvirtúa la Corte para tumbar la emergencia económica del Gobierno

El alto tribunal consideró que no es cierto que el país estuviera enfrentando una situación imprevisible cuando se declaró la emergencia económica que pretendía habilitar una reforma tributaria por decreto.

Golpe de la Corte Constitucional a presidente Gustavo Petro
Golpe de la Corte Constitucional a presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia y Rama Judicial
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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