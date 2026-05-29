Elecciones 2026: ley seca, cierre de fronteras y todas las restricciones para este fin de semana

A pocas horas de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, las autoridades activaron una serie de medidas especiales para garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el país.

Las disposiciones, contempladas en el Decreto 0188 de 2026, incluyen ley seca, cierre de fronteras, restricciones a la propaganda política, limitaciones al uso de dispositivos electrónicos en los puestos de votación y medidas especiales de movilidad.

Bogotá adelantó la ley seca

Además de las medidas nacionales, la Alcaldía de Bogotá anunció disposiciones especiales para la capital.

A través del Decreto 191 de 2026, el Distrito estableció que la ley seca comenzará desde las 6:00 de la tarde de este viernes 29 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.



La medida prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales y busca garantizar la convivencia ciudadana y el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales. Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la restricción podrán ser sancionados de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ley seca en todo el país

A nivel nacional, la ley seca regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

El Gobierno autorizó a alcaldes y gobernadores para ampliar la medida en caso de que se presenten situaciones que afecten el orden público.

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Habrá cierre de fronteras

El decreto también ordenó el cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales entre las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio. La medida busca reforzar los controles de seguridad durante la jornada electoral.

Prohibidas las encuestas y la propaganda política

Durante el domingo electoral estará prohibida toda forma de publicidad política en radio, televisión, prensa, internet y espacios públicos.

Asimismo, no podrán difundirse encuestas, sondeos ni proyecciones electorales mientras estén abiertas las urnas. Los medios de comunicación únicamente podrán divulgar resultados oficiales emitidos por la Organización Electoral.

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Restricción para celulares y cámaras en puestos de votación

Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde no se podrán utilizar celulares, cámaras fotográficas ni dispositivos de grabación dentro de los puestos de votación.

La única excepción será la utilización del celular para presentar la cédula digital. Por su parte, los testigos electorales solo podrán usar dispositivos electrónicos después de las 4:00 de la tarde, durante los escrutinios.

Reuniones políticas y medidas de movilidad

Desde el 25 de mayo y hasta el 1 de junio, los actos y reuniones de carácter político únicamente podrán realizarse en lugares cerrados.

De igual manera, las empresas de transporte deberán operar con al menos el 80 % de su flota durante la jornada electoral para facilitar el desplazamiento de los votantes.

Los alcaldes y gobernadores también podrán imponer restricciones a la circulación de vehículos y motocicletas, e incluso decretar toques de queda si las condiciones de seguridad así lo requieren.

Atención preferencial para algunos votantes

Las autoridades recordaron que las personas con discapacidad, los adultos mayores de 80 años y los ciudadanos con limitaciones físicas tendrán atención preferencial en los puestos de votación.

Además, podrán ingresar acompañados al cubículo cuando requieran asistencia para ejercer su derecho al voto.

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Las principales medidas para las elecciones