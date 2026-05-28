Santander activa operativo de seguridad para elecciones: ley seca y 10.000 uniformados

La Gobernación de Santander anunció un amplio dispositivo de seguridad y control para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en el departamento. Entre las principales medidas se encuentran la aplicación de la ley seca, el despliegue de más de 10.000 integrantes de la Fuerza Pública y la activación de más de 30 mil servidores públicos durante la jornada democrática.

El anuncio fue realizado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, durante una reunión gubernamental de seguridad en la que las autoridades revisaron el panorama de orden público y los planes de contingencia para prevenir alteraciones durante las votaciones.

“Estamos trabajando para brindar todas las garantías al proceso electoral. Hoy podemos decir que no hay riesgo electoral por parte de grupos armados organizados en el territorio”, aseguró el funcionario.

De acuerdo con lo informado, la ley seca comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 1 de junio, en cumplimiento de las disposiciones nacionales para preservar el orden público.



El secretario del Interior explicó además que algunos municipios podrían ampliar las restricciones dependiendo de las situaciones particulares que se presenten en cada territorio.

Las autoridades confirmaron que más de 10.000 integrantes del Ejército Nacional, la Policía Nacional y otros organismos de control estarán desplegados en todo Santander para custodiar puestos de votación, corredores viales, zonas urbanas y áreas rurales.

Asimismo, más de 30.000 servidores públicos participarán en el acompañamiento logístico y operativo del proceso electoral, con el propósito de garantizar transparencia, tranquilidad y normalidad durante la jornada.

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Durante el encuentro de seguridad también se analizaron las amenazas registradas recientemente en corredores viales y zonas fronterizas, especialmente tras la desactivación de un cilindro bomba en la vía entre San Alberto y Bucaramanga.

“No se advierte hasta el momento una amenaza concreta, pero mantenemos el acompañamiento policial y militar para contrarrestar cualquier contingencia”, señaló Hernández Durán.