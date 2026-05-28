Alcaldía adjudica obra para acabar histórico trancón en el sur de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó oficialmente la obra de conexión vial del sector Diamante II, un proyecto estratégico con el que se busca mejorar la movilidad y poner fin al histórico cuello de botella que durante años ha afectado el tránsito en el sur de la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla, quien destacó que esta intervención permitirá optimizar los desplazamientos y descongestionar uno de los puntos más críticos de acceso a este importante sector residencial y comercial de la capital santandereana.

“Hoy le cumplimos a los bumangueses. Acabamos de adjudicar la conexión vial del Diamante II, una obra con la que vamos a acabar el trancón y mejorar significativamente la movilidad en esta zona estratégica del sur de Bucaramanga”, aseguró el mandatario.

La obra contempla una inversión superior a los 2.400 millones de pesos provenientes de recursos propios del municipio, financiados con el aporte tributario de los ciudadanos y destinados al fortalecimiento de la infraestructura urbana y la calidad de vida de la comunidad.



De acuerdo con la Administración Municipal, el proyecto permitirá redistribuir los flujos vehiculares, disminuir la presión sobre las vías internas del sector y generar una circulación más eficiente y segura tanto para conductores como para peatones y residentes.

Además de mejorar la conectividad vial, la intervención busca reducir los tiempos de desplazamiento y responder a una problemática histórica denunciada por habitantes del sector, quienes durante años manifestaron afectaciones por la congestión vehicular y el alto flujo de tránsito en zonas residenciales.

La Alcaldía señaló que esta adjudicación hace parte del plan de modernización vial impulsado por la administración local, enfocado en fortalecer la competitividad y transformar la infraestructura urbana de la ciudad.

✅ Avanza el alivio tributario para contribuyentes con obligaciones pendientes.



Fue aprobado el proyecto de acuerdo que busca otorgar alivios tributarios para facilitar el pago de obligaciones pendientes y brindar nuevas oportunidades para ponerse al día con el municipio. 💰📑 pic.twitter.com/1zhpkeRD01 — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) May 25, 2026

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“Estamos construyendo la Bucaramanga que tanto soñamos y que tanto merecemos: una ciudad de avance, de progreso y de desarrollo, pero también una ciudad limpia, segura y de grandes obras”, afirmó el alcalde Portilla.

Con este proyecto, la Administración Municipal busca consolidar nuevas soluciones de movilidad para responder al crecimiento urbano de Bucaramanga y mejorar las condiciones de tránsito en sectores estratégicos del área metropolitana.