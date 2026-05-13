Alcaldía de Bucaramanga cuestiona a Findeter por exclusión de obra vial

La Alcaldía de Bucaramanga manifestó su preocupación luego de que Findeter informara, durante una mesa de diálogo realizada con autoridades y comunidades del norte de la ciudad, que el proyecto de doble calzada La Virgen – La Cemento no sería considerado una vía nacional sino municipal, situación que, según el gobierno local, cambiaría las condiciones bajo las cuales se había planteado la financiación de la obra.

La discusión se desarrolló en el colegio Maiporé, en el barrio Kennedy, donde participaron representantes de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, comunidades del área de influencia y delegados de Findeter para revisar el estado del proyecto vial que busca mejorar la conexión entre Bucaramanga y Rionegro.

El jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, aseguró que la nueva postura de Findeter tomó por sorpresa al municipio debido a que, según indicó, durante las mesas técnicas previas nunca se había planteado que el tramo fuera considerado una vía municipal.

“Findeter ha anunciado y notificado que este tramo vial no es considerado como parte de una vía nacional, sino una vía municipal. Esto genera preocupación para el municipio de Bucaramanga porque hacemos parte de un comité técnico en el que esta consideración nunca se había planteado”, afirmó el funcionario.



Delgado señaló que esta interpretación podría modificar la forma en que se espera financiar el proyecto y afectar el cierre financiero necesario para ejecutar la obra.

“Pareciera que se busca generar una recomposición de la forma como se espera financiar el proyecto. Nosotros esperamos que al final logremos encontrar puntos de acuerdo para garantizar cómo le damos cierre financiero a la obra”, añadió.

Desde la administración municipal insistieron en que la prioridad es sacar adelante una infraestructura considerada estratégica para mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las comunidades del norte de Bucaramanga y del municipio de Rionegro.

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“Si no encontramos puntos de acuerdo para la solución definitiva, definitivamente no vamos a lograr que las comunidades del norte de Bucaramanga y Rionegro estén conectadas y mejoren su calidad de vida”, puntualizó Delgado.

Alcaldía de Bucaramanga rechazó decisión de @findeter de no incluir la construcción de la doble calzada La Virgen – La Cemento, por ser una vía local. "Eso genera preocupación", dijo Jhon Manuel Delgado, jefe de Gobernanza #MañanasBlu pic.twitter.com/UMfzcyAqaR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 13, 2026

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la reunión permitió avanzar en el diálogo institucional alrededor de una obra considerada clave para el área metropolitana.

“Participamos en una mesa de diálogo para revisar el estado del proyecto vial La Virgen – La Cemento, una obra estratégica para el norte de Bucaramanga y el área metropolitana. Seguimos promoviendo el diálogo, la claridad y la gestión para sacar adelante los proyectos que necesita Santander”, expresó el mandatario departamental.

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Las declaraciones de Findeter también generaron críticas desde sectores ciudadanos. El veedor de contratación estatal, Rodrigo Fernández, calificó como “inaceptable” la posición de la entidad y aseguró que el tramo hace parte del Convenio 1113 de 2016, surgido tras el fracaso de la antigua concesión vial adjudicada por el entonces INCO, hoy ANI.

Según Fernández, el proyecto incluso alcanzó a ser licitado antes de que el proceso fuera declarado desierto por presuntas irregularidades.

“Findeter, como operador, no es competente para modificar el convenio ni disminuir las metas físicas del proyecto inicial”, afirmó el veedor, quien además recordó que otras obras urbanas como el tramo La Salle – El Palenque también hicieron parte de la concesión fallida.