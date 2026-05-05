Findeter reporta $16,6 billones desembolsados y 2.220 proyectos en 773 municipios

El balance fue presentado este lunes por el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad, quien destacó que el 92 % de los recursos se concentraron en 708 municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, territorios que históricamente registran mayores necesidades básicas insatisfechas.

De acuerdo con el informe, los recursos fueron destinados principalmente al sector energético (32,5 %), desarrollo urbano y vivienda (18,3 %), transporte (13,5 %), saneamiento fiscal (10 %), salud (8,4 %), agua potable y saneamiento básico (8%) y educación (3,7 %).

Solo en el primer trimestre de 2026, Findeter reportó desembolsos por más de $1,42 billones para financiar 244 proyectos en 428 municipios de 27 departamentos, incluyendo Bogotá.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

Entre las iniciativas destacadas aparecen proyectos de transición energética como los parques solares Doña Juana, en La Dorada, y San Francisco, en Palestina (Caldas), además de obras de infraestructura vial, educativa y hospitalaria en departamentos como Cesar, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar y Boyacá.



En Bogotá, la entidad también confirmó recursos para la financiación del macroproyecto de rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca, que busca fortalecer el sistema de acueducto de la capital.

El presidente de Findeter aseguró que la meta de la entidad ha sido priorizar inversiones en territorios históricamente rezagados, con el propósito de cerrar brechas sociales y fortalecer la infraestructura regional.