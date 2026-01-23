En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Cómo saber si soy jurado de votación 2026: link y fecha clave para consultar

Cómo saber si soy jurado de votación 2026: link y fecha clave para consultar

La Registraduría designará cerca de 850.000 ciudadanos como jurados en 2026. Consulte cómo verificar si fue elegido, cuáles son sus funciones y qué sanciones aplican por no asistir.

