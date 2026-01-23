Cómo saber si soy jurado de votación 2026: link y fecha clave para consultar

Colombia entrará en un intenso calendario democrático durante 2026, con elecciones al Congreso, consultas internas de partidos y dos vueltas presidenciales que definirán al próximo jefe de Estado.

En medio de este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya activó el mecanismo para la designación de jurados de votación, una responsabilidad clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las jornadas electorales.

De acuerdo con la entidad, cerca de 850.000 ciudadanos serán llamados a cumplir este deber. La selección se realiza a partir de bases de datos suministradas por universidades, colegios, empresas privadas y organizaciones políticas, y se ejecuta mediante un software especializado que garantiza aleatoriedad, equilibrio y pluralidad.

Desde el 21 de enero, los colombianos pueden comenzar a consultar si fueron elegidos.



¿Cómo consultar si soy jurado de votación en 2026?

La forma más rápida y segura de verificar si fue designado como jurado de votación es ingresar a la página oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, y digitar su número de cédula en el módulo de consultas habilitado para este fin. También puede acercarse a cualquiera de las sedes de la entidad en el país para solicitar la información de manera presencial.

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, el listado definitivo de jurados será publicado el 26 de febrero. En cuanto a las elecciones presidenciales, la Registraduría dará a conocer las listas el 21 de mayo, junto con el censo electoral actualizado, que incluye a quienes inscribieron su cédula recientemente. Además, los ciudadanos seleccionados recibirán notificación a través de correo electrónico.



¿Quiénes pueden ser jurados de votación?

La normativa establece que pueden ser jurados los colombianos entre 18 y 60 años que hayan cursado como mínimo décimo grado de escolaridad. Esta labor es de obligatoria aceptación, por lo que la Registraduría insiste en la importancia de consultar oportunamente la asignación para evitar sanciones.

Funciones principales de un jurado de votación

Entre las tareas que deben cumplir los jurados durante la jornada electoral se encuentran:



Verificar el documento de identidad de los votantes en el formulario E-10.

Registrar los datos de cada sufragante en el formulario E-11.

Entregar la tarjeta electoral y custodiar la urna.

Diligenciar y entregar el certificado electoral cuando corresponda.

Realizar el escrutinio de mesa y registrar los resultados.

Entregar los pliegos electorales al delegado de la Registraduría.

Estas funciones son fundamentales para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.



¿Qué pasa si no se presenta como jurado?

No cumplir con esta obligación puede acarrear consecuencias importantes. La Registraduría advierte que los servidores públicos que no asistan o abandonen su puesto podrían enfrentar destitución del cargo, mientras que los ciudadanos particulares podrían ser sancionados con una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.