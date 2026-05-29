Hallan una tonelada de marihuana en un camión en Santander; conductor se voló

Más de una tonelada de marihuana fue incautada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante un operativo adelantado en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Lebrija.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 45, donde unidades de inteligencia de la Policía, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos y la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario y Aeroportuario de Bucaramanga, instalaron un puesto de control para inspeccionar vehículos que transitaban por este corredor vial.

Según las autoridades, el cargamento era transportado en una camioneta tipo Carens LX que despertó sospechas de los uniformados durante las labores de verificación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, explicó que el conductor intentó evadir el procedimiento policial y puso en riesgo la vida de los uniformados.



“Durante el procedimiento fue identificado un vehículo cuyo conductor, al notar la presencia policial, omitió la señal de pare y arremetió contra la integridad de los funcionarios policiales intentando embestirlos con el automotor”, indicó el oficial.

Tras la maniobra evasiva, un kilómetro y medio más adelante, el conductor perdió el control de la camioneta, descendió del vehículo y escapó hacia una zona boscosa.

Al inspeccionar el automotor abandonado, los investigadores encontraron un total de 1.937 paquetes de marihuana, equivalentes a más de 1.000 kilogramos de marihuana.

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“Este importante resultado operacional evidencia el trabajo articulado de nuestras capacidades investigativas y antinarcóticos para afectar de manera contundente las estructuras dedicadas al narcotráfico y evitar la circulación de grandes cantidades de estupefacientes en el territorio nacional”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar.

La marihuana incautada y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar al conductor que huyó del lugar.