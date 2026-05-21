“Sí consumí marihuana, pero nunca he sido drogadicto”: Juan Daniel Oviedo

En medio de una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo respondió a la controversia generada por una publicación en redes sociales de la campaña de Abelardo De La Espriella, en la que se preguntaba públicamente si el exdirector del DANE consumía drogas. Durante la conversación, Oviedo aseguró que el tema no es nuevo y recordó que hace cerca de un año ya había hablado abiertamente sobre el consumo de sustancias psicoactivas en entrevistas anteriores. Según explicó, decidió responder con sinceridad porque considera que la política debe construirse desde la transparencia y no desde la apariencia.

Sí, yo he consumido sustancias psicoactivas, pero también soy una persona responsable afirmó.

El candidato aclaró que nunca ha sido drogadicto y sostuvo que el consumo ocasional de marihuana en el pasado no puede equipararse con una condición de adicción. Incluso señaló que muchas veces el debate público cae en exageraciones y estigmatizaciones cuando un político decide hablar con honestidad sobre aspectos personales de su vida.

Eso no me hace drogadicto, eso me hace una persona que reconoce su propia verdad y se la hace ver al público en general expresó.

“Jamás fui drogadicto”

En la entrevista, Néstor Morales le preguntó directamente si alguna vez había sido drogadicto. Oviedo respondió tajantemente: “Jamás”. Acto seguido, explicó que parte de sus experiencias ocurrieron durante una etapa de su vida en Europa, donde conoció diferentes contextos culturales y sociales. También indicó que el término “sustancias psicoactivas” abarca desde el alcohol hasta la marihuana y otras drogas sintéticas.

Sin embargo, cuando se le insistió sobre a qué sustancia se refería específicamente, Oviedo respondió de manera directa: “No, de la marihuana, punto”. El candidato aseguró que actualmente no consume y manifestó que ha sido transparente incluso en pruebas de polígrafo realizadas durante su proceso político.

Publicidad

Crítica a la campaña política

Oviedo cuestionó el tono que ha tomado el debate electoral y advirtió sobre los riesgos de convertir asuntos personales en armas políticas. Según dijo, algunos sectores buscan instalar la narrativa de que admitir un consumo pasado equivale automáticamente a ser drogadicto.

Mucha gente va a decir que soy un drogadicto (...) Hoy la política colombiana no puede caer en ese tipo de riesgos cuando uno habla la verdad afirmó.

El candidato también defendió que los líderes políticos deben mostrarse como “seres humanos reales” y no como figuras construidas únicamente para encajar en lo “políticamente correcto”.

Publicidad

Además, sostuvo que su prioridad sigue siendo presentar propuestas para el país y no concentrarse en ataques personales. En ese sentido, reiteró que su proyecto político busca construir “una Colombia menos pobre, menos violenta, menos informal, menos homofóbica y menos machista”.

Propuestas de Juan Daniel Oviedo y los ejes de su campaña

Durante la entrevista en Mañanas Blu, el candidato vicepresidencial detalló varios de los pilares de la campaña que adelanta junto a Paloma Valencia, enfocándose principalmente en salud, disciplina fiscal, seguridad institucional y lucha contra la corrupción.

Uno de los temas centrales fue la crisis del sistema de salud. Oviedo aseguró que, en caso de llegar al Gobierno, asumiría una “gerencia de recuperación de la salud”, con la meta de destrabar en los primeros 100 días cerca de 10 millones de atenciones médicas represadas y garantizar la compra masiva de medicamentos mediante una inyección inicial de $3 billones. Según explicó, el objetivo es estabilizar financieramente el sistema y recuperar la confianza de los usuarios.

El exdirector del DANE también planteó una reforma administrativa orientada a reducir el gasto estatal. Entre sus propuestas está disminuir entre un 25% y un 30% la contratación por prestación de servicios en entidades públicas, argumentando que el crecimiento de las nóminas paralelas se convirtió en una “bomba de tiempo fiscal”. A esto sumó la intención de renegociar parte de la deuda pública con organismos multilaterales para aliviar el peso de los intereses sobre el presupuesto nacional.

En materia económica, Oviedo insistió en que no contemplan una nueva reforma tributaria. Por el contrario, aseguró que la campaña propone reducir gradualmente la tarifa de renta corporativa del 35% al 30% y eliminar el impuesto al patrimonio, bajo la premisa de “apretar al Estado y no a la gente”. Según dijo, la apuesta es recuperar la confianza de los mercados y atraer inversión extranjera.

Otro de los ejes de campaña es la lucha contra la corrupción mediante herramientas tecnológicas. Oviedo afirmó que buscarán implementar sistemas de interoperabilidad y alertas tempranas en contratación pública, conectando plataformas como el SECOP para detectar irregularidades en tiempo real. También aseguró que el objetivo será prevenir la corrupción y no solamente usarla como discurso político.

En el plano político, el candidato defendió la idea de construir una coalición entre sectores de centro y derecha, asegurando que su fórmula representa una alternativa basada en “sumar y no dividir”. Incluso, señaló que uno de los objetivos de la campaña es combatir el machismo y la polarización que, según dijo, han marcado el debate político reciente en Colombia.

