“Tomaré todas las medidas para que no me asesinen”: De La Espriella denuncia presunto atentado

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida. Según indicó, habría recibido información de fuentes consideradas de “alta credibilidad”, según la cual se habría contratado un equipo de francotiradores con el propósito de asesinarlo.

“El martes pasado recibí información de fuentes creíbles, según la cual existe un plan para asesinarme, y para ello ya habrían contratado un equipo de francotiradores para atentar contra mi vida. Los mismos francotiradores, según nos dicen esas fuentes, que son, insisto, de alta credibilidad, que ya asesinaron a dos ciudadanos en meses anteriores, en casos que fueron ampliamente conocidos por la opinión pública a través de los medios de comunicación”, aseguró el candidato.

De acuerdo con la campaña, las alertas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades colombianas y también de la Embajada de Estados Unidos.

“Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, porque yo sigo acudiendo a la institucionalidad. Aunque en este gobierno no hay nada en lo que se pueda confiar, y claro, poco o nada han hecho las autoridades al respecto con todas mis denuncias. También he puesto en conocimiento de la Embajada americana toda esta información. Ellos sí están trabajando”, añadió.



Tras conocerse la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró a través de su cuenta de X que sostuvo comunicación directa con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Policía y las Fuerzas Militares para garantizar la protección del candidato presidencial y de su equipo político. Benedetti agregó que las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes.

Según la campaña, esta denuncia se suma a otros hechos que consideran parte de un presunto patrón de violencia política. Entre ellos, el asesinato de dos integrantes de la campaña en el Meta, Roger Mauricio Devia y Fabián Cardona, quienes fueron atacados cuando regresaban de recoger material publicitario para actividades políticas en la región.

Además, la campaña mencionó el caso ocurrido la semana pasada en Envigado, Antioquia, donde fue detenido un hombre que presuntamente se hacía pasar por integrante del esquema de seguridad del candidato.

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La campaña también denunció amenazas contra coordinadores políticos en diferentes regiones del país y presiones para retirar publicidad política en municipios de Antioquia.

“Mientras todo esto sucede, desde otros sectores políticos se atreven a insultarme porque uso chaleco antibalas o atril blindado. Yo no nací el día que repartieron el miedo, pero tampoco el día en que repartieron las trampas. No me voy a dejar casar, no voy a caer en trampas ni provocaciones. Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen, porque no tener miedo, queridos compatriotas, no es sinónimo de dejarse matar”, señaló De La Espriella.