Abelardo de la Espriella anuncia caravana en homenaje a coordinador asesinado en Cubarral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ya se pronunció frente al asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de su campaña en Cubarral, Meta, y exalcalde del municipio, así como de Eder Fabián Cardona López. El candidato aseguró que “el único delito que cometieron fue luchar por hacer patria y por hacer democracia”.

“Con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas. Anoche asesinaron a Roger Mauricio Devia, nuestro coordinador en Cubarral, en el departamento del Meta, y a Fabián Cardona, otro miembro de la campaña que viajaba con él en su moto”, afirmó el candidato.

Abelardo de la Espriella aseguró que las víctimas habrían recogido publicidad en Villavicencio para activar su campaña este fin de semana festivo en la región del Alto Ariari, conformada por los municipios de El Castillo, El Dorado, Cubarral, San Martín y Lejanías. Según indicó, cuando los hombres regresaban a sus hogares fueron asesinados luego de que les encontraran el material publicitario.

“Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña. Esa sangre es la que nos obliga hoy a seguir adelante con más fuerza, ardentía y determinación que nunca. En Cubarral y en todo ese corredor del Meta operan las disidencias de las FARC, al mando del miserable y despreciable Calarcá”, afirmó el candidato.



Además, anunció en el video que encabezará personalmente una caravana en homenaje a las víctimas y en rechazo a las disidencias de las FARC y al narcoterrorismo.

“Una caravana en honor a Roger y Fabián, y en honor a todos los caídos por defender este país”, aseguró el candidato presidencial. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado el lugar, la fecha ni la hora de la actividad.

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Más instituciones también se pronunciaron

La Defensoría del Pueblo, a través de X, aseguró que estos hechos son de extrema gravedad y que, al ocurrir en el contexto electoral, afectarían gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios.

“La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”, afirmó la entidad.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también rechazó el crimen mediante un pronunciamiento en X.

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“El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento”, señaló el organismo.

Ambas instituciones hicieron un llamado urgente a las autoridades para avanzar en las investigaciones y esclarecer lo sucedido. Además, pidieron adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de todos los actores políticos en el marco del proceso electoral.