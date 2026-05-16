Paloma Valencia lanza dardos contra Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda durante evento de campaña

La senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, Paloma Valencia, estuvo este sábado 16 de mayo en plaza pública en el departamento de Santander, lanzo varios dardos contra los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En medio de su discurso durante este evento lanzó fuertes declaraciones contra los grupos armados ilegales.

En medio de su intervención, Valencia aseguró que, de llegar al poder, enfrentará con “mano dura” a organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Además, sin mencionarlo, pero haciendo alusión al candidato De La Espriella, aseguró que no necesita hacer uso de chalecos antibalas, ni el de una urna de cristal para defenderse de quien quiera atentar contra su integridad.

“El ELN, las FARC y el Clan del Golfo van a saber lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Que vayan buscando escondedero porque yo no necesito chaleco antibalas ni la urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estoy de frente y sin miedo”, afirmó la congresista ante los asistentes.

La dirigente política también hizo referencia al panorama electoral y aseguró que actualmente el país tiene tres caminos frente a las elecciones presidenciales. Asimismo, frente a su otro rival del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y en contra de Abelardo De La Espriella, señaló que “hoy el país tiene tres opciones: los amigos de la guerrilla, los que ahora dicen ser enemigos de ella, pero nunca han estado aquí, o la que lleva 13 años defendiendo a los colombianos; no a los hampones, no a los mafiosos, no a los contrabandistas, no a los guerrilleros. Aquí está la que defiende al pueblo libre de Colombia”.



Cabe destacar que esto se da a dos semanas para celebrarse la jornada de la primera vuelta presidencial, en donde la disputa por los votos entre los candidatos escala cada vez más su tono.

Esto debido a que en la última semana el debate entre la senadora que representa las banderas uribistas en el país y el aspirante Abelardo es cada vez más tenso y trasciende incluso a un tono más personal en el que familias, bodegas y otros aspectos de ambas campañas han sido señalados, esto en medio de la disputa por parte de ambos candidatos de derecha de conseguir un espacio en la segunda vuelta presidencial, de llegar a ser necesaria.