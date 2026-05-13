Campaña de Abelardo De La Espriella denuncia presencia de falso escolta en evento en Envigado

La campaña del abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció la presencia de un supuesto falso escolta en Envigado, quien al parecer estaría realizando labores de inteligencia previas a un evento político programado para la tarde de este miércoles en ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el equipo del dirigente político, el hombre fue detectado por el esquema de seguridad mientras permanecía cerca del lugar donde se desarrollaría la actividad pública. La campaña aseguró que el sujeto no hacía parte del dispositivo oficial de protección y que su presencia generó alertas entre el personal encargado de la seguridad.

Sin embargo, desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aclararon que, hasta el momento, la persona señalada no ha sido capturada ni judicializada. Según las autoridades, el hombre únicamente fue retirado del sitio por integrantes de seguridad privada vinculados al candidato. La verificación de los elemtnos que portaba el hombre, como un arma traumática, se adelantó dentro del CAI ubicado en el parque principal de Envigado, mismo lugar donde se desarrollará el evento programado.

El hecho ocurre en medio del refuerzo de seguridad que recibió De la Espriella desde este martes, luego de recientes alertas relacionadas con su protección. Entre las medidas adoptadas está el uso de blindaje en las tarimas durante sus eventos públicos en municipios del Valle de Aburrá.



De acuerdo con el comunicado, esta persona no pertenecía ni estaba autorizado por el equipo oficial de seguridad de la campaña. Además, señalaron que durante la verificación tendría en su poder “armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos”.

Según señalan, además fueron hallados registros audiovisuales detallados del lugar, la tarima y los accesos, además de los movimientos logísticos y otros puntos estratégicos.

En ese sentido, afirmaron que el hombre “insistía en asegurar que hacía parte del esquema de seguridad de Abelardo De La Espriella”, versión que, según señalaron, fue desmentida por el equipo.

Publicidad

La campaña de Abelardo De La Espriella no entregó mayores detalles sobre la identidad del hombre. Entretanto, las autoridades mantienen el seguimiento a la situación para establecer si existe algún riesgo adicional para el aspirante político.