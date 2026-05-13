De La Espriella se disculpa con periodista por polémico chiste: declaraciones causaron indignación

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en la red social X en el que pidió disculpas a la periodista Laura Rodríguez, luego de la controversia generada por comentarios realizados durante una entrevista en el programa digital Piso 8.

En el mensaje, el abogado y aspirante presidencial aseguró que no tuvo intención de ofender ni irrespetar a la comunicadora. “Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, escribió.

Asimismo, explicó que el intercambio ocurrió “en un contexto humorístico” y como parte de una conversación sobre rumores relacionados con un supuesto implante de silicona. “Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo”, agregó.

Finalmente, el candidato concluyó el mensaje con una disculpa directa a la periodista: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.



La periodista aseguró que se sintió acosada e irrespetada

La respuesta de de la Espriella se produjo luego de que la periodista Laura Rodríguez se pronunciara públicamente sobre lo ocurrido durante la entrevista en Piso 8.



“Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas.



Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso… https://t.co/yduaAptQ0w — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 13, 2026

La polémica surgió a partir de un fragmento de la entrevista en el que de la Espriella, entre risas y en medio de comentarios sobre su apariencia física, le pidió a Rodríguez que acercara la imagen de una fotografía en la que aparecía usando un pantalón ajustado.

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“¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom”, dijo el candidato durante la transmisión. Cuando la periodista evitó seguir el comentario y optó por describir otros aspectos de la fotografía, el abogado insistió: “No, pero mi amor, qué más ves, no seas tímida”.

El episodio generó múltiples críticas en redes sociales, especialmente por considerar que los comentarios tenían una carga sexual inapropiada hacia la periodista en pleno ejercicio de su labor.



La controversia con periodista de Noticias Caracol

La discusión sobre el trato de de la Espriella hacia periodistas aumentó luego de otra entrevista concedida a Noticias Caracol, en la que el candidato respondió de manera confrontativa a una pregunta formulada por la presentadora María Lucía Fernández.

Durante el diálogo, Fernández preguntó por las diferencias entre la ética y el derecho, a lo que el aspirante respondió: “La pregunta viene con su veneno; tú no lo entiendes porque no has estudiado derecho ni filosofía del derecho”.

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El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia.



Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro.



Malú, la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie.#ColombiaSeRespeta pic.twitter.com/x9PmXp9xJ8 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 12, 2026

Posteriormente añadió: “La ignorancia es atrevida y perdóname, porque si hubieses investigado sabrías que una cosa es la ética y otra es el derecho”.

Las declaraciones provocaron nuevas reacciones en sectores políticos y periodísticos, al considerar que el tono utilizado por el candidato resultó descalificador frente a la labor de la periodista.



Reacciones de candidatas y dirigentes políticos

Las declaraciones de de la Espriella también provocaron pronunciamientos de otras figuras políticas que participan en la contienda presidencial. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó que “las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar”. Valencia añadió que “quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse”, en referencia a la polémica generada por las declaraciones del candidato.

Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio.



Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 12, 2026

Por su parte, Claudia López cuestionó duramente el comportamiento del abogado y lo calificó como “ignorante y arrogante”. Además, aseguró que ni el periodismo independiente ni la ciudadanía “se van a rendir” frente a ese tipo de actitudes. Entretanto, Juan Daniel Oviedo afirmó que las declaraciones de de la Espriella sobre haber ganado “el voto femenino” por comentarios relacionados con su físico “hablan únicamente de su pequeñez”.