DNI rechaza señalamientos sobre presuntos planes contra Abelardo de la Espriella

Por medio de un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia respondió a las declaraciones públicas realizadas en plataformas digitales que, según la entidad, intentan vincular a servidores públicos de la DNI con supuestos planes para atentar contra la vida de Abelardo de la Espriella.

El documento aclara que la entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa ni cuenta con capacidades militares o tácticas. Según el comunicado, el organismo tiene como misión principal producir inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones del alto Gobierno frente a amenazas contra el Estado o situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

La entidad también enfatizó que sus funcionarios no reciben entrenamiento castrense y reiteró que sus actividades están regidas por protocolos estrictos de inteligencia y contrainteligencia. En ese sentido, la Dirección afirmó mantener una política de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta que se aparte del deber oficial o que vulnere los principios constitucionales y los derechos humanos.

Advirtió, además, que se podrían emprender acciones legales para proteger la integridad institucional y preservar la confianza ciudadana, ya que las declaraciones del candidato afectan el buen nombre de la entidad.



“Instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias”, expresó la institución en el texto.

El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente de creciente polarización política y fuertes debates en redes sociales sobre el papel de los organismos de inteligencia en Colombia.

Comunicado de DNI sobre acusaciones en redes sociales Suministrado