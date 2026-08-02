Desplazados en Briceño, Antioquia: Defensoría pide respuesta urgente tras combates con drones

La Defensoría del Pueblo alertó sobre una nueva emergencia humanitaria en el municipio de Briceño, Antioquia, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado el desplazamiento de 34 familias, integradas por 78 personas, y mantienen en riesgo a otras comunidades rurales por un posible confinamiento.

Según informó la entidad, los combates se han desarrollado con el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) con capacidad de causar explosiones no controladas, situación que ha incrementado el riesgo para la población civil y generado temor entre los habitantes.

De acuerdo con el balance preliminar, 24 familias, conformadas por 54 personas, salieron de la vereda El Roblal, mientras que 10 familias, integradas por 24 personas, se desplazaron desde Travesías hacia la cabecera municipal. La Defensoría precisó que la cifra podría aumentar, pues continúan llegando personas afectadas por la confrontación.

Frente a la emergencia, el municipio activó los planes de contingencia para atender a la población desplazada. La Defensoría insistió en la necesidad de garantizar una respuesta humanitaria oportuna, coordinada e integral para cubrir las necesidades de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.



El organismo recordó que en Briceño permanece vigente la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, en la que ya se había advertido sobre los riesgos derivados de la confrontación entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), de la línea de alias 'Calarcá-Córdoba'; las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos; y la intensificación de los enfrentamientos entre el Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Ante la situación, la Defensoría hizo un llamado a los actores armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción y precaución, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil, sus bienes y la infraestructura esencial para su supervivencia.

También solicitó a las autoridades departamentales y nacionales fortalecer las acciones de protección, prevención y asistencia humanitaria, además de mantener un monitoreo permanente de las condiciones de seguridad en las zonas rurales del municipio.

