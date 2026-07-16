Familias desplazadas por enfrentamientos con drones en Briceño empezaron a retornar

Tras ataques con drones, comunidades comienzan a retornar a sus viviendas en Briceño, Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón reitera que a los bandidos solo les importa sus rentas criminales.

Luego de cuatro días de zozobra por los ataques con drones en la vereda Las Auras, municipio de Briceño, los pobladores de esta zona al norte del departamento de Antioquia que habían tenido que huir al casco urbano por el temor, ya están comenzando a regresar a sus viviendas.

El retorno se presenta después de que el fin de semana un dron cargado con explosivos hiriera a una campesina de la zona, y quien fue remitida a un hospital de Yarumal donde se encuentra fuera de peligro.

Sobre el despliegue de seguridad de las autoridades se refirió el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia: “Nos decía el parte de de frente a la situación de Briceño y que las personas ya han tratado de retornar a la zona donde fueron desplazados el fin de semana. Entonces en ese sentido pues esto gracias también a la presencia del Ejército Nacional en la zona y que así mismo las operaciones y las actividades de prevención pues también se llevan a cabo por parte de nuestro Ejército Nacional, pero las personas ya están tratando de retornar a sus lugares de origen”, aseguró el coronel Muñoz.



Frente a este drama humanitario, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó a través de un trino en su cuenta de X que el ataque de un drone con explosivos fuera contra la población civil del municipio.

“Un explosivo, lanzado por este dron, cayó en el parque principal del caserío, poniendo en riesgo la vida de la población civil. A estos bandidos solo les interesan sus rentas criminales, no les asiste ninguna causa política o social. Solo resta perseguirlos y lograr su sometimiento”, dijo el gobernador.

En las últimas horas, la Séptima División del Ejército confirmó que soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 mantiene presencia permanente en el corregimiento Las Auras, con operaciones de seguridad orientadas a proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de estabilidad en esta zona del departamento.

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Como ha sucedido con el municipio de Segovia, que en las últimas horas ha recuperado su tranquilidad luego del hostigamiento del fin de semana, en Briceño las comunidades retornan a sus hogares.