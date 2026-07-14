Un herido y más de 90 desplazados dejan confrontaciones con drones en zona rural de Briceño

La disputa por el control territorial y las rentas criminales siguen agravando el panorama humanitario en el Norte de Antioquia tras reportarse en las últimas horas un nuevo desplazamiento masivo en el municipio de Briceño.

Según indicaron a Blu Radio fuentes de la zona, fuertes confrontaciones entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc en el corregimiento Las Auras generaron la llegada de al menos un grupo de 96 personas al casco urbano.

La situación ha generado temor en la población civil particularmente por el uso de drones cargados con explosivos muy cerca de centros urbanos y viviendas. En los más recientes hechos una persona resultó herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de Yarumal. El reporte es del secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

"Hubo el lanzamiento aproximadamente de 5 o 6 drones que causaron daños materiales a varias viviendas de del corregimiento y heridas a una persona", destacó.



Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, destacó que hay solicitudes en materia de seguridad por parte de los mismos pobladores que siguen sin ser atendidas.

"Evidentemente, es una situación de riesgo constante, inminente, en este territorio, y que ellos han buscado, de muchas maneras, que las autoridades le presten atención a estas a esta situación. Los enfrentamientos son constantes, la presión de grupos armados es constante. Lo que buscan en las comunidades es que se proteja la vida de dignidad", recalcó Zapata.

Sobre el panorama de orden público, en los últimos días la Gobernación de Antioquia destacó que ha fortalecido la presencia institucional en la localidad y por parte de la fuerza pública se mantienen activos al menos tres focos priorizados en zona urbana.

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No obstante, está pendiente la llegada vía aérea de nuevos hombres de la Policía y el Ejército a las zonas más afectadas, mientras que también se está a la espera de un consejo de seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa para hacer un seguimiento a compromisos institucionales adquiridos en los últimos meses con el territorio.