A la espera del Gobierno nacional, Gobernación de Antioquia reforzó su presencia en Briceño

A la espera de que el Gobierno nacional cumpla la orden de intervenir en Briceño, la Gobernación de Antioquia informó que reforzó su presencia institucional en el municipio. En menos de dos años se han reportado cinco desplazamientos masivos en esta zona del Norte antioqueño

Hace un par de días el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenó al Gobierno nacional diseñar e implementar, en un mes, un plan de intervención urgente en el municipio de Briceño ante el deterioro del orden público, por ello y a la espera de una respuesta oficial, la Gobernación entregó un balance de sus labores en la zona afectada por la violencia.

La Administración Departamental aseguró que mantiene presencia permanente en el Briceño mediante estrategias enfocadas en seguridad, protección de los derechos humanos e inversión social con 18 consejos de seguridad que se han hecho en los últimos dos años.

Además, la Gobernación de Antioquia informó que se han enviado más de 40 oficios al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional solicitando mayores capacidades operativas para enfrentar las estructuras criminales que tienen presencia en el territorio y que, por ejemplo, asesinaron hace unas semanas al periodista Mateo Pérez.



El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, se refirió a las acciones desplegadas hasta el momento: “Ejército Nacional tiene tres puntos neurálgicos de intervención. Esto ha conllevado a que haya control territorial por parte de nuestra fuerza pública para que no haya desplazamiento de familias y asimismo aquellas que en algún momento fueron desplazadas retornen”; agregó.

Hay que mencionar que entre 2025 y 2026, la Gobernación apoyó la atención de cinco eventos de desplazamiento forzado con asistencia alimentaria, transporte de emergencia, acompañamiento psicosocial y jornadas de prevención sobre los riesgos de minas antipersonal y artefactos explosivos dirigidas a comunidades rurales.

Ante la expectativa que hay en el Norte antioqueño por la intervención que tiene que hacer el Gobierno nacional, hay que mencionar que la Presidencia de la República tiene menos de siete días para informar cuántos efectivos dispondrá para atender la situación de orden público en el municipio de Briceño.