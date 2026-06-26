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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército destruyó tres explosivos instalados por las disidencias en Briceño, Antioquia

Ejército destruyó tres explosivos instalados por las disidencias en Briceño, Antioquia

Este hecho violento ocurrió menos de 24 horas después de que las mismas disidencias instalaran explosivos en la Troncal de Occidente.

Explosivos en Briceño, Antioquia.jpg
Explosivos en Briceño.
Foto: Séptima División
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

No pasaron ni 24 horas desde que las disidencias de alias 'Calarcá' instalaron cuatro artefactos en la Troncal de Occidente y, además, hostigaron al Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, cuando se informó que en zona rural del municipio de Briceño se encontraron varios explosivos.

La información entregada por las tropas del Batallón de Artillería de Campaña de la Cuarta Birgada del Ejército Nacional es que los soldados llegaron hasta el corregimiento Travesías y lograron destruir tres artefactos explosivos improvisados.

Los elementos habrían sido instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y tenían cable de mando en un lugar de tránsito obligado para la población civil del Norte antioqueño.

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Hay que recordar que las disidencias no solo han intimidado a la comunidad de esta zona del departamento de Antioquia, sino que además durante las acciones terroristas en el municipio de Valdivia dejaron un mensaje de advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al afirmar, “no copiamos de Tigre”.

Por ahora, la Fuerza Pública adelanta diferente operaciones militares con el fin de prevenir acciones terroristas de las disidencias de alias 'Calarcá' como de otros grupos armados que delinquen en el Norte antioqueño.

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