En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paraguay anuncia envío de más de 50 toneladas de ayuda para afectados en Colombia

Paraguay anuncia envío de más de 50 toneladas de ayuda para afectados en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella le agradeció el gesto a su homólogo Santiago Peña. El cargamento será enviado a Medellín e incluye medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: capturta de video
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el envío de más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos con destino a Medellín, como ayuda para las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El mandatario paraguayo destacó la relación entre los dos países y expresó su solidaridad con Colombia ante la emergencia.

Últimas noticias

Terremoto en Dosquebradas en Colombia
Nación

Bancoomeva restablece su operación tras afectaciones por el terremoto

Banco debe perdonar deuda por terremoto
Nación

¿El banco perdona el crédito de vivienda por terremoto? El seguro le aliviaría la deuda completa

Colombia es un pueblo hermano con el que compartimos una historia de profunda amistad, y frente a esta adversidad nos unimos para acompañarlos. Todo nuestro apoyo y cariño para el presidente Abelardo De La Espriella y toda Colombia en este difícil momento”, expresó Peña.

Ante este anuncio, el presidente Abelardo De La Espriella agradeció el respaldo de Paraguay y destacó la importancia de la ayuda para las personas que actualmente enfrentan las consecuencias del terremoto.

Más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos representan una ayuda enorme para miles de colombianos que hoy lo necesitan. Nunca olvidaremos esta muestra de amistad y hermandad”, señaló De La Espriella.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El jefe de Estado también dirigió un mensaje de agradecimiento al presidente paraguayo por la solidaridad demostrada en medio de la emergencia.

Publicidad

“Presidente, gracias de corazón por este gesto tan generoso y lleno de solidaridad. En estos momentos tan difíciles para Colombia, sentir el abrazo de un pueblo hermano como el de Paraguay me conmueve profundamente”, escribió.

De La Espriella resaltó además los vínculos entre las dos naciones y la importancia de mantener la cooperación durante situaciones de dificultad.

“Reciba mi abrazo y mi gratitud. Colombia y Paraguay son pueblos hermanos, y en los momentos difíciles es cuando más debemos estar unidos”, afirmó el presidente.

Publicidad

Con este envío, Paraguay se suma al apoyo internacional que recibe Colombia para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.

Relacionados

Paraguay

Colombia

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad