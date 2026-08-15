Paraguay anuncia envío de más de 50 toneladas de ayuda para afectados en Colombia

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el envío de más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos con destino a Medellín, como ayuda para las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

El mandatario paraguayo destacó la relación entre los dos países y expresó su solidaridad con Colombia ante la emergencia.

“Colombia es un pueblo hermano con el que compartimos una historia de profunda amistad, y frente a esta adversidad nos unimos para acompañarlos. Todo nuestro apoyo y cariño para el presidente Abelardo De La Espriella y toda Colombia en este difícil momento”, expresó Peña.

Ante este anuncio, el presidente Abelardo De La Espriella agradeció el respaldo de Paraguay y destacó la importancia de la ayuda para las personas que actualmente enfrentan las consecuencias del terremoto.



“Más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos representan una ayuda enorme para miles de colombianos que hoy lo necesitan. Nunca olvidaremos esta muestra de amistad y hermandad”, señaló De La Espriella.

El jefe de Estado también dirigió un mensaje de agradecimiento al presidente paraguayo por la solidaridad demostrada en medio de la emergencia.

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“Presidente, gracias de corazón por este gesto tan generoso y lleno de solidaridad. En estos momentos tan difíciles para Colombia, sentir el abrazo de un pueblo hermano como el de Paraguay me conmueve profundamente”, escribió.

De La Espriella resaltó además los vínculos entre las dos naciones y la importancia de mantener la cooperación durante situaciones de dificultad.

“Reciba mi abrazo y mi gratitud. Colombia y Paraguay son pueblos hermanos, y en los momentos difíciles es cuando más debemos estar unidos”, afirmó el presidente.

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Con este envío, Paraguay se suma al apoyo internacional que recibe Colombia para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.