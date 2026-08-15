¿Qué hacer durante un terremoto? Comandante de Bomberos explica cómo actuar en edificios altos

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Fidel Medina, explicó en Entrevista con El Radar de Blu Radio cuáles son las principales recomendaciones para actuar durante un terremoto, especialmente para quienes se encuentran en edificios altos, colegios, universidades o lugares con dificultades para evacuar.

Medina señaló que el primer paso es conservar la calma, aunque reconoció que las reacciones ante un sismo pueden variar entre las personas.

“Lo primero que hay que hacer y lo más sensato es tratar de mantener la calma. Pero decir tratar de mantener la calma es muy complejo porque como seres humanos podemos tener diferentes reacciones”, dijo Medina.

¿Qué hacer si está en un edificio alto durante un terremoto?

El comandante de Bomberos de Bogotá recomendó permanecer en el lugar donde se encuentra durante el movimiento y alejarse de objetos que puedan caer. También señaló que no se deben utilizar escaleras ni ascensores mientras el edificio se está moviendo.

“En una edificación alta lo ideal es quedarse en el recinto en donde usted está, ya sea el apartamento, ya sea el pasillo. Evite estar cerca de objetos que puedan caer sobre usted”, precisó Medina.

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El funcionario explicó que las personas deben buscar lugares que puedan ofrecer protección ante la caída de objetos y evitar permanecer de pie, debido a la pérdida de estabilidad que puede producir el movimiento.

¿Cuándo se puede evacuar durante un sismo?

Medina insistió en que la evacuación desde edificios altos debe realizarse después de que termine el movimiento. En ese momento, las personas pueden dirigirse al punto de encuentro previamente definido y permanecer allí ante la posibilidad de réplicas.

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“No usar las escaleras, no usar los ascensores. Si usted tiene los niños, cobíjelos sobre esos puntos que le acabo de decir, como las mesas”, destacó el comandante.

En el caso de personas ubicadas en pisos bajos, la recomendación cambia si existe una salida cercana. Medina indicó que puede ser recomendable evacuar cuando la distancia hacia el exterior es corta.

“Es muy recomendable salir siempre y cuando las salidas tengan una distancia corta. Esto es decir, es decir, estamos de tal vez 20 metros, 30 metros, hasta unos 50 metros”, mencionó.

Según explicó, recorrer distancias superiores puede tomar más tiempo y aumentar la exposición a la caída de objetos durante el terremoto.

Escuche la entrevista completa aquí: