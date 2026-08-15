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Bancoomeva restablece su operación tras afectaciones por el terremoto

Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, la entidad habilita oficinas estratégicas, optimiza canales digitales e incrementa montos de retiro para sus asociados y clientes.

Terremoto en Dosquebradas en Colombia
Terremoto en Dosquebradas en Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El 15 de agosto de 2026, Bancoomeva anunció avances en la normalización de sus operaciones a nivel nacional, con atención dirigida a sus asociados, empresas y clientes individuales. La entidad informó sobre la habilitación de sedes físicas y el fortalecimiento de sus canales digitales para mantener el acceso a sus servicios financieros en las regiones donde tiene presencia.

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La estrategia de restablecimiento permitió la apertura de oficinas en Cali, específicamente en las sedes Nacional, Unicentro y Norte. La atención presencial también se habilitó en Quibdó, Cartago, Armenia y Tuluá.

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En Pereira, adicionalmente, se dispuso una extensión de barra comercial en el Centro Médico Coomeva Medicina Prepagada, con el propósito de ampliar la capacidad de atención a los usuarios de esta zona.

Para quienes prefieren realizar sus trámites de manera remota, el banco confirmó la plena operatividad de la Banca Móvil y la Oficina Virtual. Los usuarios también pueden utilizar la red de corresponsales y la red de cajeros automáticos.

Como medida para facilitar el acceso a efectivo, la entidad amplió temporalmente el monto máximo de retiro en sus cajeros automáticos hasta $5.000.000.

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Sin embargo, algunas oficinas todavía permanecen en proceso de reapertura. En Cali, las sedes de Chipichape, Imbanaco y Cosmocentro están a la espera de las autorizaciones administrativas necesarias para volver a recibir público.

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En Buenaventura, Pereira y Manizales, Bancoomeva continúa realizando evaluaciones técnicas y trabajos de infraestructura antes de retomar la atención presencial. Según la entidad, estas labores buscan garantizar condiciones de seguridad para la prestación del servicio.

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