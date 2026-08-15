Bancoomeva restablece su operación tras afectaciones por el terremoto

El 15 de agosto de 2026, Bancoomeva anunció avances en la normalización de sus operaciones a nivel nacional, con atención dirigida a sus asociados, empresas y clientes individuales. La entidad informó sobre la habilitación de sedes físicas y el fortalecimiento de sus canales digitales para mantener el acceso a sus servicios financieros en las regiones donde tiene presencia.

La estrategia de restablecimiento permitió la apertura de oficinas en Cali, específicamente en las sedes Nacional, Unicentro y Norte. La atención presencial también se habilitó en Quibdó, Cartago, Armenia y Tuluá.

En Pereira, adicionalmente, se dispuso una extensión de barra comercial en el Centro Médico Coomeva Medicina Prepagada, con el propósito de ampliar la capacidad de atención a los usuarios de esta zona.

Para quienes prefieren realizar sus trámites de manera remota, el banco confirmó la plena operatividad de la Banca Móvil y la Oficina Virtual. Los usuarios también pueden utilizar la red de corresponsales y la red de cajeros automáticos.



Como medida para facilitar el acceso a efectivo, la entidad amplió temporalmente el monto máximo de retiro en sus cajeros automáticos hasta $5.000.000.

Sin embargo, algunas oficinas todavía permanecen en proceso de reapertura. En Cali, las sedes de Chipichape, Imbanaco y Cosmocentro están a la espera de las autorizaciones administrativas necesarias para volver a recibir público.

Publicidad

En Buenaventura, Pereira y Manizales, Bancoomeva continúa realizando evaluaciones técnicas y trabajos de infraestructura antes de retomar la atención presencial. Según la entidad, estas labores buscan garantizar condiciones de seguridad para la prestación del servicio.