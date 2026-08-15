Avanza recuperación de los servicios digitales del Ministerio de Justicia tras ciberataque

El Ministerio de Justicia y del Derecho avanza en la recuperación gradual de sus plataformas tecnológicas luego del incidente de ciberseguridad que afectó parte de su infraestructura y que la entidad confirmó el pasado 3 de agosto.

La cartera puso en marcha un plan integral de recuperación tecnológica con una prioridad: restablecer los servicios sin comprometer nuevamente la seguridad de la información.

Según explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, la entidad viene trabajando desde el 8 de agosto con la Fiscalía General de la Nación, el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert), expertos del equipo DART de Microsoft y aliados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Volver a funcionar no basta: los sistemas deben volver seguros.



El Ministerio de Justicia y del Derecho avanza en la recuperación gradual y protegida de sus servicios, tras un incidente de ciberseguridad presentado al interior de la entidad . pic.twitter.com/XbaG5vvWCZ — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) August 15, 2026

La investigación busca establecer qué ocurrió y determinar el alcance de la vulneración. De acuerdo con Cancino, también se analizan posibles intentos de acceso no autorizado que se habrían presentado desde enero y posibles orígenes internos y externos del ataque.

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El Ministerio había informado inicialmente que el incidente correspondía a un virus tipo ransomware, una modalidad de ataque informático que puede bloquear o comprometer sistemas y dificultar el acceso a información y servicios digitales.

Una vez detectada la situación, la entidad aplicó protocolos de emergencia, incluido el aislamiento preventivo de sistemas comprometidos, con el objetivo de impedir que la amenaza se propagara hacia otras plataformas.

Como parte del plan de contingencia, el Ministerio estableció mecanismos alternativos para mantener algunos trámites y servicios prioritarios mientras continúa la recuperación tecnológica.

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Uno de los sistemas que presenta una operación parcial es el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos, SICOQ.

La plataforma permite actualmente presentar nuevas solicitudes. Sin embargo, de manera temporal, los usuarios no tienen que cargar allí los documentos de soporte requeridos. Estos deberán ser enviados por los canales habilitados por el Ministerio mientras concluye el proceso de normalización.

La situación es diferente con el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis, MICC, que permanece fuera de servicio.

Por ahora, los usuarios no pueden presentar nuevas solicitudes de licenciamiento ni consultar o gestionar los trámites que ya estaban en curso a través de esta plataforma. El Ministerio señaló que estos procedimientos serán reanudados una vez se pueda garantizar el restablecimiento seguro del sistema.

Mientras tanto las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, conocidas como PQRS, continúan siendo recibidas pese a las dificultades ocasionadas por el incidente. Los ciudadanos pueden utilizar el correo institucional habilitado por el Ministerio o acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede Chapinero de la entidad.

El Ministerio de Justicia insiste en que el restablecimiento de los servicios no se hará de manera acelerada si esto implica poner nuevamente en riesgo la infraestructura tecnológica.

La entidad explicó que cada plataforma será reincorporada progresivamente y bajo controles de seguridad, con acompañamiento de expertos nacionales e internacionales.

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El ministro Iván Cancino aseguró que la prioridad es proteger la información y recuperar la totalidad de los servicios de manera confiable.