Así fue la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump: Mañanas Blu, jueves, 8 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 8 de enero de 2026:



Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, dio detalles de la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció sobre la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

Mariana Atencio, periodista venezolana en Estados Unidos, comentó sobre las razones que la llevaron a salir de Venezuela.

María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se refirió al impacto del cobro del IVA de 19 % a las compras por internet.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, profundizó sobre la ampliación de la Autopista Norte.

Escuche el programa completo aquí: