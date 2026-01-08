Así fue la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump: Mañanas Blu, jueves, 8 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 8 de enero de 2026:
- Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, dio detalles de la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció sobre la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.
- Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, habló de la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.
- Mariana Atencio, periodista venezolana en Estados Unidos, comentó sobre las razones que la llevaron a salir de Venezuela.
- María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se refirió al impacto del cobro del IVA de 19 % a las compras por internet.
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, profundizó sobre la ampliación de la Autopista Norte.
