Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 29 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, jueves 29 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 29 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad seleccionada y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son:

4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, este sorteo incorporó la posibilidad de jugar con una quinta balota. Este número adicional permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial, ofreciendo más alternativas y mayores oportunidades para quienes participan en el juego.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo, seguro y transparente. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para el pago.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso ágil y confiable para quienes resulten ganadores en este tradicional juego de chance.