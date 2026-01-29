Recuperan en Cali mercancía avaluada en $60 millones hurtada mediante estafa en Villavicencio

Las autoridades recuperaron en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de Cali, una mercancía avaluada en 60 millones de pesos que había sido hurtada bajo la modalidad de estafa a una empresa con sede en Villavicencio, Meta.

De acuerdo con la investigación, el presunto estafador envió a la asesora de ventas un comprobante de consignación que inicialmente se reflejó como efectivo en el sistema, lo que llevó a que se autorizara el despacho de la mercancía.

“La denuncia fue interpuesta el 27 de enero por la empresa Pisos y Enchapes. De inmediato, iniciamos labores de investigación criminal, inteligencia y trabajo de campo. El 28 de enero, nuestros uniformados lograron ubicar la mercancía en el sector Las Carretas, del barrio Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali, logrando la recuperación total de estos elementos”, señaló el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle.

En el lugar donde fueron halladas en Cali, el ciudadano realizó la entrega voluntaria de la mercancía, manifestando que únicamente era el propietario del vehículo tipo furgón en el que fueron transportadas y que había sido contratado para el traslado de las 415 cajas de porcelanato que contenían baldosas.



"Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o ante las autoridades más cercanas”, explicó el oficial.

La mercancía recuperada fue dejada a disposición de la Fiscalía URI de Villavicencio, en el departamento del Meta, que continuará con el proceso judicial para esclarecer los hechos y dar con los responsables del delito.

