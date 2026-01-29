En vivo
Recuperan en Cali mercancía avaluada en $60 millones hurtada mediante estafa en Villavicencio

Recuperan en Cali mercancía avaluada en $60 millones hurtada mediante estafa en Villavicencio

Un cargamento de 415 cajas de porcelanato fue recuperado por las autoridades en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de Cali, tras labores de investigación de la Policía del Valle.

