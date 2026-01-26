Ejército destruyó ocho artefactos explosivos de alto poder en el Catatumbo en las últimas 24 horas

En menos de 24 horas, unidades del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada de ocho artefactos explosivos de alto poder en varias zonas estratégicas del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el uso de explosivos improvisados.

Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales de los municipios de El Tarra, Tibú y Teorama, donde tropas especializadas en explosivos y desminado adelantaron maniobras para neutralizar los artefactos que habían sido instalados en corredores utilizados por la población civil y por las FF. MM.

En Teorama, mientras se adelantaban las labores de verificación y destrucción, las tropas fueron hostigadas por integrantes del ELN, lo que derivó en un combate que se prolongó por cerca de una hora. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron afectaciones ni bajas en las filas del Ejército, y las operaciones continuaron una vez se aseguró el área.

Desactivan explosivo en Yarumal, Antioquia. Foto: Ejército Nacional.

Según las autoridades, los artefactos destruidos corresponden a explosivos de fabricación artesanal y alto poder destructivo, diseñados para ser activados al paso de personas o vehículos, una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que operan en la región.



Las Fuerzas Militares indicaron que las maniobras de control territorial y desminado continúan en el Catatumbo, con el objetivo de ubicar y destruir de forma controlada otros artefactos que habrían sido instalados recientemente, ante el riesgo permanente que representan para la población civil.

Estas operaciones se intensificaron tras el reciente caso ocurrido en área rural de Tibú, donde un menor de edad resultó gravemente herido al pisar un campo minado, perdiendo sus extremidades, un hecho que volvió a encender las alertas sobre el impacto humanitario del uso indiscriminado de explosivos en esta zona del país.