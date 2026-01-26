En vivo
Ejército destruyó ocho artefactos explosivos de alto poder en el Catatumbo en las últimas 24 horas

Las operaciones se concentraron en El Tarra, Tibú y Teorama; en este último municipio se registró un combate con el ELN durante las maniobras.

