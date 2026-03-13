El mapa político: Pacto Histórico fija mayorías; partidos tradicionales serán "bisagra" en Congreso

La cámara alta sufrió una transformación profunda. El Pacto Histórico se consolidó como la fuerza mayoritaria al alcanzar 25 curules, seguido por el Centro Democrático como principal partido de oposición con 17 escaños.

Los partidos tradicionales sufrieron duros golpes en su representación: el Partido Liberal quedó con 13 curules (perdiendo una), el Partido Conservador con 10 (perdiendo cinco) y el Partido de la U con 9 (perdiendo una).

Las coaliciones también jugaron un papel clave en esta elección:

• Alianza por Colombia (Partido Verde en marcha, Partido Demócrata, ASI y Colombia Renaciente): 10 curules.



• Cambio Radical y aliados (sectores cristianos como Colombia Justa Libres, partido ADA): 7 curules, sufriendo una fuerte caída de 4 escaños.

• Ahora Colombia (Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso): 5 curules.

• Salvación Nacional: El partido fundado por Álvaro Gómez Hurtado dio la sorpresa y regresa con fuerza, obteniendo 4 escaños, incluyendo a su líder Enrique Gómez Martínez.

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Al hacer las cuentas ideológicas en el Senado, el bloque de izquierda (Pacto Histórico y aliados indígenas) suma aproximadamente 28 votos, la misma cifra que consolidaría el bloque de derecha (Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional). Este escenario de 28 contra 28 convierte a los partidos tradicionales (Conservador, La U, Liberal) y a facciones del Verde en la verdadera "bisagra" decisiva para aprobar o hundir los proyectos del próximo Gobierno.

Congreso de la República. Foto: Unal.

La Cámara de Representantes: Pacto Histórico lidera y Cambio Radical cede terreno

En la Cámara, la reconfiguración fue similar, marcada por alianzas regionales más que por maquinarias partidistas solitarias:

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• Pacto Histórico: 37 representantes.

• Partido Liberal y Centro Democrático: Empate técnico con 28 curules cada uno. (Los liberales ceden 5 escaños frente a hace cuatro años).

• Partido Conservador: 19 representantes.

• Partido de la U: 12 representantes.

• Cambio Radical: 10 representantes.

• Alianza Verde: 9 representantes (una dura caída de 6 escaños).

Los grandes ganadores y los sorpresivos "quemados"

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Como en toda elección, la jornada dejó fenómenos electorales y derrotas inesperadas que reconfiguran el liderazgo de varias colectividades.

Los que celebran:

• Daniel Briceño: Se consolidó como el gran fenómeno electoral en Bogotá y a nivel nacional, superando los 200.000 votos, la cifra más alta de todo el Congreso.

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• Jota Pe Hernández: Revalida su peso político convirtiéndose en el más votado de la Alianza Verde (aprox. 159.000 votos).

• Nadya Blel y Norma Hurtado: Ambas superaron la exigente barrera de los 100.000 votos en el Senado.

• Nuevas figuras y creadores de contenido: Nombres como Jennifer Pedraza (casi 80.000 votos), Wally y Lalis lograron asegurar sus escaños.

Los grandes "quemados": La jornada fue implacable con voces históricas y pesos pesados del legislativo. Se despiden del Congreso figuras como Carlos Fernando Motoa (cabeza de lista de Cambio Radical y experto en la Ley Quinta), Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, Lucho Garzón y Katherine Miranda, quien no logró su salto al Senado. La lista de derrotados también incluye a los hermanos Julio Elías y Alejandro Carlos Chacón.

Finalmente, la jornada deja una reflexión pendiente en materia de paridad: a pesar de la renovación de rostros, solo el 28.7% de las curules electas serán ocupadas por mujeres, un recordatorio de la brecha aún existente en la participación política femenina en el país.

A continuación en el nuevo videopodcast de Bumbox, mire cómo quedó conformado el Nuevo Senado de la República: