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Blu Radio  / Nación  / El mapa político: Pacto Histórico fija mayorías; partidos tradicionales serán "bisagra" en Congreso

El mapa político: Pacto Histórico fija mayorías; partidos tradicionales serán "bisagra" en Congreso

Tras una intensa jornada electoral, el país ya conoce cómo quedarán distribuidas las fuerzas legislativas a partir del próximo 20 de julio. Con una reconfiguración total, grandes sorpresas en las urnas y caciques políticos "quemados", el panorama en el Capitolio anticipa un empate técnico entre la izquierda y la derecha, dejando la balanza de poder en manos de los partidos tradicionales.

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