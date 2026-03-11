Voto a voto: escrutinios mantienen en vilo curules al Congreso en varias regiones del país

El proceso de escrutinio avanza sin problemas, adelantado por los jueces y demás personal responsable.

Un trino del presidente Gustavo Petro llamando a los abogados expertos en el tema a presentarse en las comisiones escrutadoras al inicio era aparentemente normal, pero después genera la polémica, cuando dice que “existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas”.

Desde el Pacto Histórico comentan que una de las dudas se da principalmente en regiones por la diferencia entre la votación de Senado y la de Cámara de Representantes.

Pero hay que dejar claro que no serían problemas de fondo, ni hay reclamaciones oficiales de fondo, solo es parte del proceso de escrutinio normal que se puede resolver en las comisiones.



“Si por ejemplo, resolvieron (una reclamación) los delegados en Cundinamarca o Boyacá y no estuvo de acuerdo el testigo ahí si presenta una impugnación. Es decir, nada de lo que se haya resuelto allá, si no tiene apelación o segunda instancia no nos llegaría a nosotros”, explicó Adriana Milena Charari, asesora de la Secretaría Técnica de Sala del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pero al margen de reclamaciones formales y solo vigilancia del proceso, por lo limitado de las diferencias entre candidatos, encontramos algunos casos.

En Bogotá, dos candidatos del Centro Democrático están muy atentos a los resultados, porque aunque tendrían asegurada la sexta curul a la Cámara de Representantes, la diferencia entre los candidatos que se ubicaron en la votación en los puestos 4, 5 y 6 del partido es muy poca y eso es lo que se confirmará con el escrutinio.

Estarían aseguradas las curules de Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia Mosquera y David Gerardo Cote, pero los siguientes tienen poca diferencia, según el preconteo, Luz Marina Gordillo 17:407 y Josías Fiesco 17.340. Hasta ahí estaría bien, el detalle es que el siguiente en la lista (Jesús Lorduy: 17:312) está cerca de alcanzar a Fiesco, sin embargo, esa diferencia puede aumentar y quedarían los nombres por ahora definidos.



Risaralda

Otro ejemplo es lo que está pasando en el Partido Liberal en Risaralda. Hay una diferencia (según preconteo) de 232 votos entre José Freddy Arias, quien es de la casa política del actual representante Diego Patiño, que se quemó en su intento de pasar al Senado; y el también congresista Aníbal Hoyos que buscaba repetir y es aliado político del exalcalde de Pereira y saliente senador Juan Pablo Gallo.

Esa cifra de 232 votos de diferencia, según el preconteo, se da faltando el 0.04 % de información de las mesas. Al contar todos los votos el panorama podría cambiar.



Bolívar

Una situación similar pero por poca diferencia entre la votación de partidos a la Cámara también tiene atento al Centro Democrático que busca conservar la curul, según el preconteo, en Bolívar.

El Centro Democrático denunció que se estarían presentando “retrasos” en varios municipios del departamento de Bolívar, en donde el avance de los escrutinios no supera el 2 %.

José Ricardo Ardila, exsecretario de seguridad departamental, y exesposo de la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, dice que se trata de alterar los resultados para favorecer a Alonso del Río del Partido Consevador.

Ardila preliminarmente tiene la sexta curul para el departamento de Bolívar y la única del CD. La votación del preconteo está así:José Ricardo Ardila (Centro Democrático): 61.267 y Alonso del Río (Conservador): 53.570.



Valle del Cauca

Jaime Arizabaleta trata de conservar la segunda curul para el Centro Democrático por el Valle del Cauca. En conversación con Blu Radio señaló que la diferencia sería de aproximadamente 6 mil votos, por lo que según los cálculos que corresponden hacerse en su caso no podría ser superado para asignarle la curul al candidato de otra colectividad.



Arauca

También el caso del Partido Centro Democrático y Liberal en Arauca. Las toldas rojas buscan sacar dos congresistas, pero el uribismo como segundo más votado reclama la llegada de Manuel Pérez Rueda quien tuvo la mayor de votación del uribismo.

Este caso tiene un componente interesante, por ser un departamento al cual le corresponde dos representantes no se definiría por cifra repartidora si no por cociente, para no afectar a los partidos minoritarios, por lo tanto el CD sería favorecido en este caso.

El umbral se define basado en los votos válidos y dividir por dos curules y la segunda curul sale del cociente electoral, que se obtiene de multiplicar el umbral por 30 % y esa cifra si ayudará a Manuel Pérez Rueda para llegar al Congreso.

En este departamento el liberalismo tiene el apoyo de la actual administración departamental de Renson Martínez Prada y el uribismo en esta ocasión por el exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal.



Sobre el escrutinio

El artículo 192 del Código Electoral regula las reclamaciones en los escrutinios, estableciendo las causales específicas por las cuales candidatos, apoderados o testigos acreditados pueden impugnar los resultados, exigiendo que estén fundamentadas en tiempo, modo y lugar.

Las reclamaciones se presentan ante las Comisiones Escrutadoras (municipales, distritales, etc.).

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó que solo en Bogotá hay 280 comisiones escrutadoras. “Las puertas están abiertas, puede entrar cualquier persona”, dejó claro. No obstante, explicó que quienes están habilitados para presentar las reclamaciones son los testigos de los partidos, candidatos y sus apoderados.

