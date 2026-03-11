En vivo
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Elecciones Colombia 2026  / Voto a voto: escrutinios mantienen en vilo curules al Congreso en varias regiones del país

Voto a voto: escrutinios mantienen en vilo curules al Congreso en varias regiones del país

Varios candidatos al Congreso siguen con expectativa el avance de los escrutinios en distintas regiones del país, debido a las mínimas diferencias de votos que los separan de sus competidores.

