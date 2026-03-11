En vivo
Sergio Fajardo envía carta abierta al país previo a su inscripción como candidato presidencial

Sergio Fajardo envía carta abierta al país previo a su inscripción como candidato presidencial

El candidato Sergio Fajardo tiene previsto inscribirse este viernes en horas de la mañana con su fórmula vicepresidencial que aún no ha revelado su nombre.

