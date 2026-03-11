Sergio Fajardo envía carta abierta al país previo a su inscripción como candidato presidencial

En la mañana de este miércoles, el precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, publicó una carta abierta al país en la que reafirma su decisión de seguir adelante con su aspiración a la Presidencia y convocó a los ciudadanos a respaldar su proyecto político.

En la misiva, Fajardo aseguró que “hoy empieza la construcción de la Colombia que necesitamos” y plantea la necesidad de “corregir el rumbo” del país. Sostiene que la decisión sobre el futuro nacional está en manos de los ciudadanos y afirma que ha decidido “apostarle a una Nación en la que no seamos unos contra otros”.

A lo largo de la carta, el dirigente insiste en que su campaña no estará basada en los extremos políticos ni en el enfrentamiento. Asegura que avanzará con “firmeza y decencia”, con “respeto, ideas, método y resultados”.

Fajardo rechaza, además, que el país continúe atrapado “en la rabia y el resentimiento” y plantea la necesidad de construir acuerdos. En ese sentido, afirma que se niega a aceptar una Colombia dominada por la cultura de la ilegalidad, la incertidumbre o el miedo frente al futuro.



Sergio Fajardo // Foto: AFP

Además, advierte que la próxima elección presidencial definirá “el rumbo de nuestra historia” y sostiene que el país no puede “ni volver para atrás, ni seguir como estamos”. Hace un llamado a los ciudadanos a no dejarse “apabullar por la agresividad de los extremos” ni aceptar que el país tenga que escoger “trincheras para la guerra”, insistiendo en su idea de construir “puentes”.

“Estoy dispuesto a tocar todas las puertas, escucharlos a todos y a todas y a construir los acuerdos que Colombia necesita para que, juntos, nos comprometamos con un cambio serio, seguro, a la altura de los retos que tiene el país hoy”, se puede leer en los últimos párrafos de la carta.

Finalmente, el dirigente reafirma su decisión de avanzar en su proyecto político al convocar a los colombianos a sumarse a su campaña y a multiplicarse por todos los rincones de Colombia. En su mensaje asegura que su eventual gobierno mantendría las políticas que han funcionado, corregiría las que han fallado y promovería nuevas iniciativas para el país. El candidato tiene previsto inscribirse este viernes en horas de la mañana con su fórmula vicepresidencial, que aún no ha revelado su nombre.