Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta en Coromoro, Santander: desaparece ganadero y autoridades no descartan secuestro

Alerta en Coromoro, Santander: desaparece ganadero y autoridades no descartan secuestro

Rubiel Cáceres Marín fue visto por última vez cuando transportaba ganado desde la vereda La Mina. Un familiar aseguró que hombres armados se lo llevaron.

