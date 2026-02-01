Alerta en Coromoro, Santander: desaparece ganadero y autoridades no descartan secuestro

La desaparición del reconocido ganadero Rubiel Cáceres Marín mantiene en alerta a las autoridades y habitantes del municipio de Coromoro, en Santander, donde desde el viernes se adelanta un amplio despliegue de Policía y Ejército para dar con su paradero.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue visto por última vez hacia las 2:00 de la tarde, cuando se desplazaba desde la vereda La Mina en labores relacionadas con el transporte de ganado. En el recorrido iba acompañado por un familiar en condición de discapacidad auditiva, quien regresó solo horas después al casco urbano y alertó que varios hombres armados se habrían llevado al ganadero.

Tras conocerse la denuncia, la fuerza pública activó de inmediato un operativo de búsqueda con unidades del Gaula, Policía y Ejército Nacional, que se desplegaron por carreteras y zonas rurales del municipio.

Desaparece ganadero en Coromoro, Santander: Rubiel Cáceres Marín fue visto por última vez el viernes y su motocicleta apareció abandonada en zona rural. Autoridades buscan pistas y no descartan un posible secuestro. #VocesySonidos pic.twitter.com/WXk3DVjVVJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 1, 2026

Durante los patrullajes, los uniformados detectaron tres motocicletas descendiendo por una vía rural. Una de ellas, al parecer, correspondería a la propiedad de Cáceres Marín y era conducida por un hombre desconocido.



Según el reporte oficial, al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes abandonaron el vehículo, se escucharon disparos y posteriormente huyeron hacia una zona boscosa, lo que intensificó las labores de rastreo.

Desde entonces no se tiene información clara sobre el paradero del ganadero, por lo que las autoridades no descartan un posible secuestro.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que se mantiene el acompañamiento a la familia y que las operaciones continúan. “Estamos en la búsqueda del hombre y apoyando a sus familiares. El alcalde del municipio está enterado, pero por ahora no podemos entregar más información”, señaló.

Publicidad

La comunidad de Coromoro permanece en incertidumbre mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.